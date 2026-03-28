La dura realidad de los Warriors sin Stephen Curry

Stephen Curry no recibe el alta médica y los Warriors extienden su ausencia en la recta final de la temporada

Stephen Curry sigue fuera con los Warriors | IMAGN IMAGES via Reuters

La ausencia de Stephen Curry continuará en los Golden State Warriors, luego de que el equipo determinara que el base no estará disponible al menos para los próximos dos encuentros debido a molestias en la rodilla. Con esta decisión, su inactividad se extenderá a un mínimo de 25 partidos consecutivos en la temporada.

En las últimas semanas, Curry ha incrementado la carga de trabajo en la duela como parte de su proceso de recuperación. Sin embargo, no ha recibido la autorización médica para integrarse a entrenamientos con contacto, luego de no completar sesiones de cinco contra cinco, una de las etapas clave antes de su regreso.

De acuerdo con información de ESPN, el jugador mantiene la intención de volver antes del cierre de la temporada regular. Durante los próximos días continuará con evaluaciones y trabajo físico con la expectativa de obtener el visto bueno del cuerpo médico encabezado por Rick Celebrini.

El entrenador Steve Kerr explicó que la prioridad es la salud del jugador, dejando en claro que cualquier decisión dependerá de su condición física. “En definitiva, si Steph está sano, va a jugar, porque para eso estamos aquí. La oportunidad de entrar en los playoffs es algo muy importante para nosotros, y también lo es para Steph. A los 38 años, uno no sabe cuántas oportunidades le quedan. Así que hay que ir por ello. Pero si existe el más mínimo riesgo en cuanto a cómo podría afectar al año que viene, entonces no jugará. En realidad, es bastante sencillo”, señaló.

La ausencia de Curry ha tenido impacto en el rendimiento del equipo. Golden State presenta un registro de 8 triunfos y 15 derrotas sin su principal referente, lo que ha influido en su posición en la Conferencia Oeste, donde actualmente se ubica en el décimo puesto con marca de 35-38.

El panorama del equipo también se ha visto afectado por otras bajas, luego de que Jimmy Butler III y Moses Moody quedaran fuera por problemas en la rodilla que los alejaron del resto de la campaña. Este contexto ha abierto la discusión dentro de la organización sobre la conveniencia de acelerar el regreso de Curry.

Desde su salida el pasado 30 de enero por una condición conocida como “rodilla del corredor”, el jugador ha atravesado distintas etapas en su recuperación. Aunque los estudios realizados no han detectado daño estructural, las molestias y la inflamación han persistido, lo que ha retrasado su vuelta.

Curry no participó en los compromisos recientes ante Washington Wizards y Denver Nuggets. Los Warriors volverán a la actividad el próximo miércoles frente a San Antonio Spurs, en un calendario que se acerca a su cierre, previsto para el 12 de abril, con el equipo ya ubicado en zona de Play In

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