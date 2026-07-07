Julián Quiñones recibe ovación en un avión tras firmar un Mundial histórico con México

El delantero fue reconocido por pasajeros de un vuelo comercial después de terminar como máximo goleador del Tricolor en la Copa del Mundo 2026

Julián Quiñones recibió un reconocimiento inesperado después de concluir su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026. El delantero abordó un vuelo comercial tras romper filas con el equipo de Javier Aguirre y fue recibido con aplausos y porras por parte de los pasajeros, quienes aprovecharon su recorrido por el pasillo de la aeronave para agradecerle el torneo que disputó con el Tricolor.

Mientras se dirigía a su asiento, varios aficionados le dedicaron mensajes como “¡Gracias, Quiñones!” y “¡Te amamos!”, además de solicitar fotografías y grabar el momento con sus teléfonos. El atacante respondió saludando a las personas que se encontraban cerca antes de acomodar su equipaje.

El reconocimiento llegó después de una Copa del Mundo en la que fue el referente ofensivo de México. Quiñones disputó los cinco partidos y terminó con cuatro anotaciones, la cifra más alta del equipo durante el torneo.

Su primer gol llegó en el partido inaugural frente a Sudáfrica, con el que además marcó el primer tanto del Mundial 2026. Posteriormente volvió a aparecer en la victoria sobre Chequia durante la fase de grupos, abrió el marcador en el triunfo de 2-0 contra Ecuador en los dieciseisavos de final y cerró su participación con el primer gol de México frente a Inglaterra en los octavos de final.

Con esas cuatro anotaciones igualó a Chicharito Hernández y Luis Hernández como los máximos goleadores de la selección mexicana en la historia de las Copas del Mundo. También se convirtió en el primer futbolista mexicano que marca cuatro goles en una misma edición del torneo desde Francia 1998.

Además de sus registros individuales, Quiñones fue una de las piezas clave para que México terminara como líder del Grupo A con nueve puntos y posteriormente eliminara a La Tri para instalarse en los octavos de final, donde el recorrido terminó con la derrota de 3-2 frente a Inglaterra.

El delantero llegó al Mundial después de una temporada sobresaliente con Al Qadisiya en Arabia Saudita. Se proclamó campeón de goleo de la Saudi Pro League y fue reconocido como el mejor jugador del campeonato, consolidándose como el principal referente ofensivo del club.

Tras unos días de descanso, Quiñones volverá a Arabia Saudita para incorporarse a la pretemporada del club. El conjunto saudí iniciará en agosto la campaña 2026-27, con el mexicano como una de sus principales figuras después de completar el mejor año de su carrera tanto a nivel de clubes como con la selección mexicana.

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