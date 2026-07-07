Inglaterra en 2026 se suma a la lista de dolorosas eliminaciones de México en los Mundiales

La eliminación en el Azteca se suma a las caídas por ‘culpa’ de Maxi Rodríguez, Arjen Robben, los penaltis…

Las dolorosas eliminaciones de México en el Mundial | Imago7 / AFP

El Mundial del 2026 tampoco pudo ser para la selección mexicana. El equipo que dirige Javier Aguirre jugó casi una hora con un jugador más ante Inglaterra, pero se despidió de la Copa del Mundo al no poder conseguir el tanto del empate.

No habrá viaje a Miami para medirse a Noruega; en cambio, hay un nuevo capítulo en el libro de eliminaciones dolorosas de la selección mexicana. Todas han dejado una espina clavada en el corazón futbolístico mexicano, diciendo que son ‘El ya merito’ o ‘Jugamos como nunca y perdimos como siempre’.

Italia remonta en Toluca en el primer viaje a cuartos de final

En el primer Mundial en territorio mexicano, Italia eliminó 4-1 a México, pero la selección mexicana abrió el marcador. El empate llegó por un autogol y seguía la igualada a la hora de juego, cuando llegaron tres goles en un lapso de 13 minutos que marcaron la eliminación. Se suma además la cuestión de que el partido fue en Toluca, no en el Azteca.

Los penaltis ante Alemania en 1986 y el gol anulado al ‘Abuelo’ Cruz

La selección mexicana tardó 16 años en volver a las rondas de eliminación. Vencieron a Bulgaria en octavos, pero cayeron en cuartos, iniciando la ‘Maldición de los penaltis’ ante Alemania Federal. Fue 4-1 en la tanda, pero la historia pudo ser distinta si el partido se juega en el Azteca y no en San Nicolás de los Garza, o si no se anula el gol al ‘Abuelo’ Cruz por una falta de Hugo Sánchez. La expulsión de Javier Aguirre complicó a México en el tiempo extra.

Los penaltis ante Bulgaria en 1994 y la falta de cambios

En el Mundial en Estados Unidos, tras ganar el Grupo de la Muerte, la selección mexicana se enfrentó a Bulgaria en el Giant Stadium de Nueva Jersey. Temprano anotó Hristo Stoichkov, pero lo empató de penalti Alberto García Aspe.

Al 50′, Emil Kremenliev fue expulsado por doble amarilla, pero México no pudo aprovechar la superioridad numérica porque Luis García también fue amonestado por segunda ocasión siete minutos después.

Pese a jugar con 10 y tener a tres jugadores más amonestados, Miguel Mejía Barón no hizo un solo cambio. Hugo Sánchez se quedó en la banca, y en la tanda, fallaron García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez para caer 3-1.

Alemania vuelve a ser el verdugo en Francia 1998, con la falla del ‘Matador’

En Montpellier, 12 años y 8 días después de la eliminación en el Volcán, se volvieron a ver las caras mexicanos y alemanes. El equipo dirigido por Manolo Lapuente se adelantó iniciando la segunda parte con gol de Luis Hernández y el ‘Matador’ tuvo el 1-0 solo en el área, pero falló.

De ahí llegaron el polémico ajuste de Lapuente, de poner a Raúl Rodrigo Lara como central, y Alemania remontó con tantos de Klinsmann y Bierhoff.

Alemania vs México en 1998 | ACHIM SCHEIDEMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Estados Unidos y el ‘dosacero’ más doloroso en Corea Japón 2002

Javier Aguirre afirmó en múltiples ocasiones que se equivocó en el planteamiento de este partido en Jeonju y jugadores como Luis Hernández dijeron que el equipo pecó de exceso de confianza al medirse al rival de la Concacaf tras superar el grupo con Croacia, Ecuador e Italia.

Brian McBride adelantó a Estados Unidos al minuto 8. En la segunda parte no se pitó una mano clara a John McBride y al 65′, Landon Donovan se convirtió en el villano mexicano con el 2-0.

El golazo de Maxi Rodríguez en Alemania 2006

La selección de Javier Aguirre caminó al borde del precipicio en la fase de grupos, pero avanzaron en segundo lugar para citarse con una Argentina que estaba en pleno cambio generacional. Rafa Márquez abrió el marcador al 6′, pero cuatro minutos después lo empató Hernán Crespo.

No hubo más goles hasta los tiempos extra, en el que Maxi Rodríguez marcó el gol de su vida, el último en su carrera mundialista.

Happy birthday, Maxi Rodriguez!



Do you remember @MR11ok's stunning goal for @Argentina against Mexico at the 2006 #WorldCup? pic.twitter.com/Fl9YcmIltk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 2, 2019

Argentina gana 3-1 en Sudáfrica 2010 con par de errores flagrantes

Posiblemente la eliminación menos dolorosa, aunque muchos señalan a Javier Aguirre por poner de inicio al Bofo Bautista. Hay dos cosas que mucha gente olvida: primero, que de haber vencido a Uruguay en la fase de grupos, el camino a semifinales era Corea del Sur y Ghana/Estados Unidos; segundo, dos errores en la primera parte ante la albiceleste mataron al tricolor.

El primero fue arbitral. Carlos Tévez anotó el 1-0 al 26′ en una jugada extraña en que no había ningún mexicano, ni siquiera el ‘Conejo’ Pérez, entre el ‘Apache’ y la línea de gol. Siete minutos después, Gonzalo Higuain puso el 2-0 luego de que Ricardo Osorio hizo mal un recorte y el ‘Pipita’ se fue solo contra el portero. Para más inri, el golazo de Tévez mató todo temprano en la segunda parte.

El polémico gol de Carlos Tevez en 2010 | ROBERTO SCHMIDT / AFP

El No Era Penal de Brasil 2014

En Fortaleza, Giovani dos Santos puso al tricolor por delante en la segunda parte. Memo Ochoa hizo par de atajadas antológicas para mantener la ventaja, pero Wesley Sneijder anotó con un derechazo al 8” y en el agregado llegó la falta de Rafa Márquez sobre Robben que Klaas-Jan Huntelaar no perdonó.

México perdió ante Países Bajos en 2014 | Imago7

Brasil elimina a México en Rusia 2018

Similar al 2010, una eliminatoria que realmente el rival fue mejor, pero la historia podría haber sido distinta de haber sumado siquiera ante Suecia en la jornada 3. El tricolor de Juan Carlos Osorio necesitaba un punto para ser líder, pero desde el inicio no lució el equipo y se llevaron tres goles en la segunda parte.

Eso cruzó a México con Brasil y no ante Suiza, quedando fuera con goles de Neymar al 51′ y Firmino a tres minutos del final.

Brasil eliminó a México en 2018 | Imago7

Tres minutos fatídicos y no aprovechar la superioridad numérica en 2026 ante Inglaterra

De nueva cuenta se abría un camino no tan complicado para las semifinales. Noruega esperaba en cuartos, pero para eso había que superar a Inglaterra. El tricolor dominaba, pero llegaron dos desatenciones defensivas para el doblete de Bellingham al 36′ y el 38′.

Julián Quiñones dio vida antes del descanso y el Azteca creía en la remontada luego de que el VAR expulsó a Quansah, pero casi de inmediato llegó el penalti de Harry Kane. Recortó Raúl Jiménez y México tuvo media hora para empatarlo, pero la única fórmula de ataque fue una larga serie de pelotazos al área buscando a los tres ‘nueves’, pero no complicaron a Pickford en el cierre, quien ya era figura por dos atajadas de antología a Raúl Jiménez.

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