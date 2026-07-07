La reconciliación con la afición, el mayor éxito de la selección mexicana

El conjunto mexicano vive en armonía con sus seguidores, tras grandes desilusiones

La selección mexicana enamora a la afición | Alejandra Suárez/Claro Sports

La selección mexicana terminó su participación en la Copa del Mundo de 2026 al caer ante Inglaterra. Los números, fríos e implacables, vuelven a decir que México se quedó en los octavos de final, pero hay historias que las estadísticas son incapaces de contar, y la verdadera victoria de este equipo quedará grabada en la conexión que logró construir con su gente.

Hace cuatro años, en Qatar 2022, la afición mexicana regresó a casa con una herida inédita: una eliminación en fase de grupos que apagó la ilusión de todo un país. En 2026 fue distinto. Volvieron las calles teñidas de verde, las plazas repletas de banderas, las gargantas roncas de tanto cantar y esa esperanza que solo el fútbol tiene la capacidad de despertar cada cuatro años.

Durante dos meses, los 26 futbolistas concentrados en el Centro de Alto Rendimiento dejaron de ser únicamente compañeros de selección: se convirtieron en una familia. Y esa unión terminó por cruzar la cancha para abrazar a millones de mexicanos que, después de mucho tiempo, volvieron a sentirse representados por su equipo.

Una ciudad vestida de verde | Reuters

Con el paso de los años, cuando alguien recuerde este Mundial, vendrán imágenes imposibles de borrar: Erick Lira convertido en el guerrero incansable del mediocampo; Julián Quiñones como el delantero más determinante; Raúl Jiménez celebrando, por fin, un gol en una Copa del Mundo; la despedida de Guillermo Ochoa, el eterno guardián del arco mexicano; y el nacimiento internacional de Gilberto Mora, una promesa que ilusiona con el futuro.

También fue el adiós de Javier Aguirre pero, a diferencia de sus anteriores ciclos, se marchó por la puerta grande. Lo hizo con un grupo que jamás dejó de creer en él, con un vestidor que nunca le falló y con una afición que terminó por reconocer su legado. Su nombre ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de la Selección Mexicana.

El Mundial seguirá su curso. Habrá un nuevo campeón y el fútbol escribirá otra página de su historia. Ya no será lo mismo sin el Estadio Azteca, sin el Ángel de la Independencia vestido de verde, sin las canciones de Juan Gabriel retumbando entre miles de voces y sin esa marea mexicana que convirtió cada rincón en una fiesta.

El Azteca durante la inauguración del Mundial 2026 | Reuters

Ahora volverá la espera. Serán otros cuatro años de sueños, de debates y de esperanza, pero esta vez el sentimiento será distinto. Porque, más allá del resultado, este equipo logró reconciliar a una selección con su gente. Y esa ilusión renovada será el punto de partida para volver a creer que, algún día, México dará ese salto definitivo que lo coloque, por fin, entre las ocho mejores selecciones del mundo.

Te puede interesar: