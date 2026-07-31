¡Última oportunidad! Real Madrid habría lanzado un ultimátum a Vinicius para renovar

El club consideraría definitiva su última oferta de renovación y estudiaría una venta este verano si no hay acuerdo

Vinicius Jr aún no acepta la oferta merengue | REUTERS/Vincent West

El futuro de Vinicius Jr se mantiene en el centro del mercado de fichajes. De acuerdo con información publicada por Marca, el Real Madrid ya habría tomado una postura definitiva en las negociaciones para renovar el contrato del atacante brasileño.

Según el reporte, la directiva merengue habría comunicado al entorno del futbolista que la propuesta presentada es la última y que no existirá una nueva mejora económica. El objetivo sería resolver cuanto antes una situación que se ha prolongado durante varios meses.

Aunque la prioridad del club seguiría siendo alcanzar un acuerdo para extender el vínculo, el mismo reporte señala que el Madrid también contemplaría escuchar ofertas por Vinicius durante este mercado de verano si las negociaciones continúan sin avances.

Real Madrid habría fijado su postura sobre la renovación de Vinicius

El Real Madrid consideraría que ha llegado el momento de poner fin a la incertidumbre sobre el futuro de Vinicius. La información apunta a que la institución habría comunicado al entorno del futbolista que la última propuesta de renovación es definitiva y que no habrá nuevas negociaciones para modificar las condiciones económicas.

El mensaje sería claro: si el brasileño acepta la oferta, continuará ligado al club por varios años; en caso contrario, la entidad valoraría una venta durante este mismo mercado de fichajes.

La intención del Madrid sería evitar que el extremo llegue al último año de contrato sin renovar, escenario que aumentaría el riesgo de que salga gratis de la institución el próximo verano.

¿Por qué el Real Madrid estudiaría vender a Vinicius?

El club seguiría considerando al brasileño como una de las piezas más importantes del proyecto deportivo y mantiene como prioridad ampliar su contrato. Sin embargo, también asegura que existe una línea que la directiva no estaría dispuesta a cruzar: modificar la estructura salarial del vestuario.

El Real Madrid reconoce el peso del brasileño dentro del equipo, pero no tendría intención de romper la escala de salarios establecida para satisfacer las exigencias de una renovación. La posible incorporación de Diomandé, un futbolista capaz de desempeñarse por ambas bandas, ofrecería una alternativa importante para el cuerpo técnico. En ese escenario, la dependencia del equipo respecto a Vinicius sería menor y su protagonismo podría verse comprometido si la situación contractual continúa sin resolverse.

Por ahora, ni el Real Madrid ni el atacante se han pronunciado sobre esta información, por lo que el futuro del jugador sigue abierto mientras continúan las especulaciones en torno a su renovación.

Te puede interesar