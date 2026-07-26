Toluca vs Cruz Azul, en vivo: ¡Listas las alineaciones! Vega y Lira, del Mundial al Campeón de Campeones
Los dos mejores equipos de los últimos torneos se verán las caras en California para definir al máximo campeón del fútbol mexicano
Este es el balón con el que se jugará el Campeón de Campeones
Así luce el balón con el que se jugará el Campeón de Campeones de la Liga MX entre Toluca y Cruz Azul en el Carson, California. La pelota lleva los dos escudos para conmemorar la edición del 2026 en el Dignity Health Sports Park.
Los jugadores ya calientan previo al inicio del Campeón de Campeones
Los jugadores tanto de Cruz Azul como de Toluca ya están en la cancha del Dignity Health Sports Park para llevar a cabo el calentamiento previo al inicio del Campeón de Campeones. Por lo que solo es cuestión de minutos para que arranque el compromiso en Carson, California.
Cruz Azul, con buenos recuerdos en Carson, California
Cruz Azul volverá al Dignity Health Sports Park con un historial favorable en este escenario de Carson, California, donde ha disputado varios encuentros oficiales e internacionales. La Máquina ha conseguido resultados positivos en este inmueble, que ha sido sede de partidos de Liga de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup y Campeón de Campeones, por lo que buscará aprovechar esos antecedentes para sumar un nuevo título cuando enfrente a Toluca en la edición 2026 del certamen.
Joel Huiqui quiere se segundo título con Cruz Azul
Cruz Azul buscará conquistar el Campeón de Campeones 2026 con una historia que tiene un ingrediente especial: el regreso de Joel Huiqui al banquillo celeste. El exdefensa asumió el cargo de forma interina tras la salida de Nicolás Larcamón rumbo al fútbol europeo y tendrá la oportunidad de darle a La Máquina un nuevo título apenas unas semanas después de haber conquistado el Clausura 2026.
El conjunto cementero llega motivado por ese reciente campeonato y ahora intentará sumar otro trofeo a sus vitrinas frente al Toluca. Para Huiqui, el encuentro representa la posibilidad de iniciar su etapa como entrenador con un campeonato y mantener el impulso de un equipo que busca consolidarse entre los protagonistas del fútbol mexicano.
Alineaciones Campeón de Campeones Liga MX 2026: así salen Toluca y Cruz Azul
Tanto Antonio Mohamed y Joel Huiqui no se guardan nada para el duelo de Campeón de Campeones, ya que es un título que quieren sumar a la historia de sus respectivos clubes. Por lo que saldrán con sus mejores elementos al terreno de juego.
Toluca: Luis García; Bruno Méndez, Andrés Pereira, Santiago Simón, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Fernando Arce, Jorge Díaz; Ernesto Vega.
Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández.
Mohamed, a una victoria de hacer historia como DT de Toluca
Antonio Mohamed está a un partido de hacer historia con Toluca. Si los Diablos Rojos vencen a Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2026, el estratega argentino conquistará su sexto título con el club y se convertirá en el director técnico más ganador en la historia de la institución, superando a las figuras que marcaron época en el banquillo escarlata.
Desde su llegada, Mohamed ha guiado al Toluca a conquistar la Liga MX Clausura 2025, el Campeón de Campeones 2025, la Campeones Cup 2025, la Liga MX Apertura 2025 y la Concacaf Champions Cup 2026. Un nuevo campeonato consolidaría su legado y lo colocaría en solitario como el entrenador más exitoso en la historia del conjunto mexiquense.
Toluca busca ser el tercer máximo ganador del Campeón de Campeones
Toluca buscará aumentar su peso histórico en el Campeón de Campeones cuando enfrente a Cruz Azul en Carson, California. Los Diablos Rojos, monarcas del Apertura 2026, suman cinco títulos en este torneo y, en caso de ganar, llegarían a seis para convertirse en solitario en el tercer club más ganador de la competencia, por encima de León y Atlas.
Además, el equipo escarlata quedaría a solo una corona de América y Chivas, líderes del palmarés con siete campeonatos cada uno.
¿Cuánto dinero y qué premios obtiene el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX?
El club que es campeón de cada temporada, ya sea Apertura o Clausura, recibiría de la Liga MX un premio que pasaría los 70 millones de pesos. Sin embargo, el Campeón de Campeones, al ser un solo partido solo se repartirían dos millones de pesos al ganador.
¿Qué pasa si queda empatado en 90 minutos? Criterios de desempate del Campeón de Campeones
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Competencia de la Liga MX de la temporada 2025-2026, el Campeón de Campeones se disputará a un solo compromiso de 90 minutos en el Dignity Health Sports.
En caso de que el encuentro termine igualado, el ganador se dará a conocer directamente con la tanda de penales, pues en este duelo no se contará con los tiempos extra.
¡Bienvenidos!
Hola, hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del duelo entre Toluca y Cruz Azul en el Dignity Health Sports Park de Carson, California por el título de Campeón de Campeones de la Liga MX.
La Máquina llega a este enfrentamiento después de coronarse en el pasado Clausura 2026, donde venció a Pumas en la final para conquistar su décimo título. Por su parte, los Diablos Rojos enfrentarán este compromiso por ser campeón del pasado Apertura 2025, siendo el último bicampeón del balompié nacional.
¿A qué hora juega Cruz Azul contra Toluca y dónde ver en vivo la final del Campeón de Campeones?
El partido entre Escarlatas y Celestes se llevará a cabo en Estados Unidos a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se conocerá al máximo campeón del último año futbolístico en el país.