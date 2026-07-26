Toluca vs Cruz Azul, en vivo: ¡Listas las alineaciones! Vega y Lira, del Mundial al Campeón de Campeones

Joel Huiqui quiere se segundo título con Cruz Azul

Cruz Azul buscará conquistar el Campeón de Campeones 2026 con una historia que tiene un ingrediente especial: el regreso de Joel Huiqui al banquillo celeste. El exdefensa asumió el cargo de forma interina tras la salida de Nicolás Larcamón rumbo al fútbol europeo y tendrá la oportunidad de darle a La Máquina un nuevo título apenas unas semanas después de haber conquistado el Clausura 2026.

El conjunto cementero llega motivado por ese reciente campeonato y ahora intentará sumar otro trofeo a sus vitrinas frente al Toluca. Para Huiqui, el encuentro representa la posibilidad de iniciar su etapa como entrenador con un campeonato y mantener el impulso de un equipo que busca consolidarse entre los protagonistas del fútbol mexicano.