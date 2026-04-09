El poste de los 76ers es intervenido en Houston y pone en riesgo su participación para el Play In y el inicio de los Playoffs

Joel Embiid, operado de emergencia por apendicitis | Sam Navarro-Imagn Images

La mala fortuna vuelve a cebarse con Joel Embiid, ya que el pívot de los Philadelphia 76ers fue operado de emergencia este jueves 9 de abril en Houston, tras ser diagnosticado con apendicitis.

Embiid había sido agregado el reporte de lesionados la mañana del jueves por una enfermedad. Horas después, los Sixers dieron conocer que pasará al quirófano: “Joel Embiid ha sido diagnosticado con apendicitis y será operado esta tarde en Houston. Más detalles se darán a conocer cuando sea oportuno”.

El intervención quirúrgica llega en un momento crucial para los 76ers, que llegan al jueves en el octavo lugar de la Conferencia Este, apenas un juego por detrás de los Toronto Raptors en busca de calificar directo a los Playoffs. Tienen apenas medio juego de ventaja sobre el noveno, los Charlotte Hornets, que podría complicar su camino a la postemporada porque eso les obligaría a ganar dos partidos del torneo Play In para jugar la primera ronda de la postemporada.

Los 76ers tienen la noche del jueves su antepenúltimo partido de la temporada regular ante los Rockets, que pelean con Nuggets y Lakers por tener la localía en la primera ronda de los Playoffs en el Oeste. Tras el partido en Houston, tienen programado juego en Indiana el viernes, cerrando en casa ante los Milwaukee Bucks el domingo.

En caso de que los 76ers no terminen entre los seis primeros lugares, jugarían dos partidos del torneo Play In entre el martes 14 y el viernes 17 de abril, seguramente sin Embiid.

Philadelphia ha estado plagado de ausencias esta campaña. Tras jugar apenas 19 juegos en la campaña 2024/25, Embiid apenas ha disputado 38 partidos esta temporada. Promedia 26.9 puntos y 7.7 rebotes. Otro de sus veteranos estrella, Paul George, fue suspendido 25 partidos por dopaje. Tyrese Maxey, quien fue elegido para el Juego de Estrellas, se ha perdido 13 juegos por varias lesiones y es líder de la NBA con 38.2 minutos disputados por partido.

La interminable lista de lesiones de Joel Embiid

El pívot nacido en Camerún ha tenido una carrera plagada de lesiones. Una fractura en el pie impidió que fuera elegido con el primer pick del Draft del 2014, cayendo a los 76ers, quienes optaron porque no jugara sus primeras dos temporadas en la NBA. Desde entonces, nunca ha jugado más de 70 partidos en una campaña, perdiendo tiempo por una gran cantidad de lesiones:

Fractura de pie (2014 a 2016): perdió 164 partidos

Desgarro de menisco (2017): se perdió los últimos 37 partidos

Fractura del orbital (2018): se perdió 10 partidos, incluyendo dos en Playoffs

Lesión en el hombro (2019): 9 partidos fuera

Fractura en la mano (2020): 10 partidos fuera

Fractura orbital (2022): 10 partidos de baja

Lesión de menisco (2024): 30 partidos de baja

De 962 partidos de fase regular de los 76ers desde el inicio de la temporada 14/15, Embiid ha disputado apenas 490, casi los mismos que ha estado fuera (472 y contando). En las últimas tres temporadas, solo ha jugado solo 96 partidos.

Te puede interesar: