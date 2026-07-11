Argentina, a tres victorias de ser el tercer campeón en Mundiales consecutivos

La Albiceleste continuará la defensa de su corona en los cuartos de final del Mundial 2026; Suiza, el siguiente obstáculo

Argentina sueña con el bicampeonato | Imago7/Reuters

La selección de Argentina sigue con vida en el Mundial 2026 y mantiene intacta la posibilidad de defender el título conquistado en Qatar 2022. Después de superar a Egipto en los octavos de final, la Albiceleste se instaló entre los ocho mejores equipos del torneo y quedó a solo tres victorias de alcanzar un logro que únicamente dos selecciones han conseguido en la historia de la Copa del Mundo.

Si el conjunto argentino logra superar a Suiza en los cuartos de final, posteriormente gana las semifinales y conquista la final, se convertirá en el tercer bicampeón mundial. Hasta ahora, solo Italia y Brasil han logrado levantar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

El camino de Argentina en este Mundial comenzó con una fase de grupos perfecta. Terminó como líder del Grupo J después de sumar tres victorias, marcar ocho goles y recibir únicamente uno; sin embargo, la fase de eliminación directa ha exigido mucho más al vigente campeón. En los dieciseisavos de final derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempos extra, mientras que en los octavos remontó un marcador adverso de 2-0 para vencer 3-2 a Egipto y avanzar a los cuartos de final.

La siguiente prueba para la Albiceleste será este sábado 11 de julio frente a Suiza. En caso de avanzar, enfrentará en semifinales al ganador de Noruega contra Inglaterra. Si consigue llegar a la final, su rival será el vencedor del Francia vs España.

Las veces que Argentina intentó defender el título mundial

Argentina ha conquistado la Copa del Mundo en tres ocasiones: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Sin embargo, únicamente una vez estuvo cerca de conseguir el bicampeonato, aunque terminó perdiendo la final.

Su primer título llegó como anfitrión en Argentina 1978. El equipo terminó sublíder del Grupo 1 tras vencer a Hungría y Francia, además de caer frente a Italia. En la segunda fase lideró su grupo por diferencia de goles después de derrotar a Polonia, empatar con Brasil y vencer 6-0 a Perú. En la final superó 3-1 a Países Bajos en tiempo extra con un doblete de Mario Kempes y otro tanto de Daniel Bertoni.

La defensa de ese campeonato llegó en España 1982, pero el recorrido terminó antes de lo esperado. Argentina quedó eliminada en la segunda fase al perder 2-1 contra Italia y 3-1 frente a Brasil, resultados que impidieron al campeón avanzar a las semifinales.

Cuatro años después, la Albiceleste volvió a levantar la Copa del Mundo en México 1986. Lideró su grupo con victorias sobre Corea del Sur y Bulgaria, además de un empate con Italia. Posteriormente eliminó a Uruguay, Inglaterra —en el partido de la Mano de Dios y el Gol del Siglo— y Bélgica antes de vencer 3-2 a Alemania Federal en la final con anotaciones de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

La mano de Dios es una de las grandes polémicas | AFP

La oportunidad de lograr el bicampeonato llegó en Italia 1990. Aunque Argentina avanzó como uno de los mejores terceros lugares tras una fase de grupos complicada, eliminó a Brasil en octavos, a Yugoslavia en cuartos y a Italia en semifinales, ambas series definidas en penales. Sin embargo, la defensa del título terminó en la final, cuando Alemania Federal ganó 1-0 con un penal convertido por Andreas Brehme a cinco minutos del final.

La historia vuelve a colocar a Argentina ante un escenario similar. Treinta y seis años después de aquella final en Roma, la Albiceleste tiene nuevamente la posibilidad de defender con éxito el campeonato mundial. Para conseguirlo deberá superar tres eliminatorias consecutivas y romper una racha que permanece intacta desde Brasil 1962, última ocasión en la que una selección logró repetir el título mundial.

¿Cómo le ha ido a los campeones defensores cuando intentaron el bicampeonato mundial?

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, defender el título ha resultado una misión complicada. Desde 1930, únicamente Italia y Brasil han conseguido proclamarse campeones en dos ediciones consecutivas. El resto de los monarcas vigentes quedaron eliminados antes de volver a levantar el trofeo, incluso varios de ellos sin superar la fase de grupos.

Uruguay, campeón del primer Mundial en 1930, ni siquiera defendió su corona. La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió no participar en Italia 1934 como respuesta a la ausencia italiana en la primera Copa del Mundo. Desde entonces, todos los campeones han regresado para intentar conservar el título, aunque con resultados muy distintos.

Italia fue el primer bicampeón de la historia al conquistar los Mundiales de 1934 y 1938, mientras que Brasil igualó esa marca tras coronarse en Suecia 1958 y Chile 1962. Desde entonces, ninguna selección ha logrado repetir el campeonato. Algunas estuvieron cerca, como Argentina en 1990, Brasil en 1998 y Francia en Qatar 2022, ambas derrotadas en la final.

En contraste, varios campeones defensores protagonizaron eliminaciones tempranas. Francia (2002), Italia (2010), España (2014) y Alemania (2018) quedaron fuera desde la fase de grupos, una racha que convirtió en una de las tareas más difíciles del fútbol moderno la defensa del título mundial.

Edición del Mundial Campeón defensor Resultado Italia 1934 Uruguay No participó Francia 1938 Italia Campeón Brasil 1950 Italia Primera fase Suiza 1954 Uruguay Semifinales Suecia 1958 Alemania Federal Semifinales Chile 1962 Brasil Campeón Inglaterra 1966 Brasil Primera fase México 1970 Inglaterra Cuartos de final Alemania 1974 Brasil Cuarto lugar Argentina 1978 Alemania Federal Segunda fase España 1982 Argentina Segunda fase México 1986 Italia Octavos de final Italia 1990 Argentina Subcampeón Estados Unidos 1994 Alemania Cuartos de final Francia 1998 Brasil Subcampeón Corea-Japón 2002 Francia Primera fase Alemania 2006 Brasil Cuartos de final Sudáfrica 2010 Italia Primera fase Brasil 2014 España Primera fase Rusia 2018 Alemania Primera fase Qatar 2022 Francia Subcampeón

Argentina intentará romper esa tendencia en el Mundial 2026. Primero deberá superar a Suiza en los cuartos de final. Si consigue avanzar, enfrentará al ganador de Noruega vs Inglaterra en las semifinales y, en caso de llegar al partido por el título, se mediría a Francia o España.

Si la Albiceleste gana esos tres partidos, no solo conservará el campeonato obtenido en Qatar 2022. También se convertirá en la tercera selección en la historia en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas, un logro que permanece intacto desde que Brasil levantó el trofeo en Chile 1962.

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