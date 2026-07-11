Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, después de disputar el Mundial 2026

El fútbol sudafricano confirmó el fallecimiento del mediocampista de Mamelodi Sundowns, quien jugó tres partidos con Bafana Bafana en el Mundial 2026

Jayden Adams disputó tres partidos en la Copa del Mundo | Claro Sports

El fútbol de Sudáfrica está de luto tras confirmarse la muerte de Jayden Adams a los 25 años, apenas unas semanas después de representar a Bafana Bafana en el Mundial 2026. El mediocampista de Mamelodi Sundowns formó parte de la selección dirigida por Hugo Broos que hizo historia al avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La Unión Sudafricana de Futbolistas Profesionales (SAFPU) confirmó la muerte del jugador y publicó un comunicado para despedir al seleccionado nacional. Los detalles sobre la causa de su fallecimiento no se habían hecho públicos al momento de confirmarse la noticia este sábado 11 de julio.

“La SAFPU está devastada por el prematuro fallecimiento del mediocampista de Mamelodi Sundowns y Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción”, señaló el organismo.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

“Su fallecimiento es una pérdida inconmensurable para su familia, compañeros, clubes, la comunidad del fútbol y el país en general. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia Adams, Mamelodi Sundowns, Stellenbosch FC, Bafana Bafana y a todos aquellos cuyas vidas tocó. El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor del deporte y una joven vida que todavía tenía mucho que ofrecer. Que su alma descanse en paz eterna”, agregó la SAFPU en su mensaje.

Adams disputó tres partidos con Sudáfrica durante el Mundial 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. El mediocampista fue titular en el partido inaugural frente a México y también comenzó el empate 1-1 contra Chequia, mientras que ingresó como suplente en la victoria 1-0 sobre Corea del Sur. Ese resultado permitió a Bafana Bafana terminar en el segundo lugar del Grupo A con cuatro puntos y avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

El jugador de Mamelodi Sundowns permaneció como suplente en la derrota 1-0 frente a Canadá en los dieciseisavos de final, partido que terminó con la participación sudafricana en el torneo. Su actuación mundialista estuvo marcada además por una pérdida personal, ya que su abuela, Marianna Adams, murió un día antes del encuentro contra República Checa.

Jayden Adams fue titular en el duelo inaugural contra México | Imago 7

Nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, Adams desarrolló su carrera profesional en Stellenbosch FC, club en el que surgió desde la academia y firmó su primer contrato profesional en 2020. El mediocampista se convirtió en una de las piezas importantes del equipo y formó parte del plantel que conquistó la Carling Knockout de 2023 antes de completar su transferencia a Mamelodi Sundowns en enero de 2025.

Con Sundowns, disputó 67 partidos desde su llegada al club, incluidos 37 durante la temporada 2025-26. El sudafricano ganó la Premiership y la CAF Champions League, torneo en el que el conjunto de Pretoria se impuso al AS FAR de Marruecos en la final.

Debutó con la selección absoluta en enero de 2024, formó parte del equipo que consiguió la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones y marcó su único gol internacional en la victoria 2-0 sobre Benín por las eliminatorias mundialistas en marzo de 2025. Adams terminó su carrera internacional con nueve apariciones y un tanto.

Te puede interesar