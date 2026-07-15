¡7 de 7! Argentina mantiene su invicto en semifinales del Mundial ante Inglaterra

Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmaron una actuación histórica para Argentina en tierras estadounidenses.

Argentina pasa a la final del Mundial 2026/ REUTERS/Agustin Marcarian.

La Selección Argentina firmó otra noche espectacular en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. A pesar de comenzar perdiendo este miércoles en el Estadio de Atlanta, con una gran anotación de Anthony Gordon, volvió a surgir entre las cenizas, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez revirtió el resultado.

El equipo liderado por Lionel Scaloni volvió a sacar esa garra que se le caracteriza a los equipos argentinos en las citas orbitales y no se quedó atrás de lo que se jugaban este martes en tierras estadounidenses, ya que la ‘Albiceleste’ había jugado 6 semifinales de la cita orbital anteriormente y las 6 las había ganado, ahora la cifra es de 7 jugadas, 7 victorias.

Semifinales que ha jugado Argentina en la historia de los mundiales:

Uruguay 1930 | Argentina 6-1 Estados Unidos.

Argentina 1978 | Argentina 6-0 Perú.

México 1986 | Argentina 2-0 Bélgica.

Italia 1990 | Argentina 0-0 (4-2 en los penales) Países Bajos.

Brasil 2014 | Países Bajos 0-0 (2-4 en los penales) Argentina.

Qatar 2022 | Argentina 3-0 Croacia.

Estados Unidos, México y Canadá | Argentina 2-1 Inglaterra.

No fue un partido sencillo para Lionel Messi y sus compañeros, desde la previa había mucha ‘pica’ o estaba ‘caliente’ el ambiente, todo por cuestiones políticas, que a pesar de que muchos hablaban en la antesala que esto no tenía nada que ver, indirectamente si influyó, ya que las múltiples patadas y las faltas se hicieron protagonistas del primer tiempo.

Sin embargo los jugadores de ambos planteles cambiaron el chip, para la parte complementaria salieron a jugar fútbol al Estadio de Atlanta. Anthony Gordon pegó primero con un balón bien filtrado por parte de Morgan Rogers. No obstante Inglaterra se replegó, tuvo temor a ampliar la ventaja y Argentina le cobró.

Scaloni entendió que había que hacer movimientos en el equipo para ir por el empate, obligar la prórroga o la definición de los cobros desde el punto penal, o por qué no soñar con la remontada en los 35 minutos que restaban. Enzo Fernández la clavó en el ángulo y Lautaro Martínez con un soberbio cabezazo le dieron la victoria a Argentina en los 90′ y la clasificación al equipo a la final para verse las caras con España.

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