España vs Argentina: de la Finalissima que no pudo ser a definir la Copa del Mundo del 2026

El partido entre la campeona de la Eurocopa y de la Copa América iba a jugarse el 27 de marzo en Qatar, pero los bombardeos de Estados Unidos a Irán llegaron a la cancelación del encuentro

Argentina y España se miden después de la cancelación de la Finalissima | Reuters

El 27 de marzo de 2026 estaba programada a disputarse en Qatar la segunda edición de la Finalissima, el duelo entre el campeón de la Eurocopa y el de la Copa América. Era un duelo de gran expectativa, Argentina vs España, pero no se pudo jugar por la situación geopolítica en Medio Oriente.

La invasión de Estados Unidos a Irán impidió que este partido se llevara a cabo la Finalissima. Ambas selecciones dijeron que querían jugar el partido, pero con el apretado calendario futbolístico en año mundialista, no pudo ser, pero 115 días después se verán las caras en la final de la Copa del Mundo.

Primera final del Mundial entre la vigente campeona de la Copa América y de la Eurocopa

Así que España y Argentina finalmente se verán las caras unos cuatro meses después. No será en Lusail, sino en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en un partido histórico. Nunca en la historia de los Mundiales se definió el título entre la campeona de la Euro y la de la Copa América.

Dos campeonas sudamericanas llegaron a la final del Mundial. Lo hizo Argentina en 1930, un año después de coronarse en el torneo de la Conmebol, pero perdieron ante la anfitriona Uruguay. En 2022, la albiceleste de nuevo llegó como monarca de Sudamérica y vencieron a Francia en la final de Qatar, pero Italia la vigente campeona de la Euro en ese entonces y ni siquiera calificó.

Hay cuatro campeonas de la Eurocopa que llegaron a la final del Mundial, pero en ninguna se midieron a la campeona de la Conmebol. Italia se coronó en la Euro en 1968 y en 1970 alcanzó la final mundialista, pero perdieron ante la Brasil de Pelé. Cuatro años después, Alemania venía de ganar la Euro en 1972 y venció en la final a Países Bajos para sumar su segundo título del mundo. En 1982, de nuevo la mannschaft era campeona europea, pero sucumbió en la final ante Italia. Y en 2010, España venía de ganar la Euro de Austria y Suiza antes de vencer a la Oranje en Soccer City para ganar su primera. Está el caso de Francia, que ganó el Mundial en casa en 1998 y luego ganó la Euro, pero la edición de 1996 había sido para la selección alemana.

Los antecedentes entre España y Argentina

Estas dos selecciones se han enfrentado en 14 ocasiones previas, la última en un amistoso en 2018 que empató el historial casi en todo: 6 victorias para España, 6 para Argentina, 2 empates, 19 goles a favor para La Roja y 18 para la albiceleste.

Su único antecedente en una Copa del Mundo fue el 13 de julio de 1966. Argentina ganó 2-1 con doblete de Luis Artime, mientras que Pirri marcó para España. La Finalissima iba a ser el segundo juego oficial, pero lo terminará siendo un partido todavía más grande: la final de la Copa del Mundo del 2026.

Amistoso 1952: España 0-1 Argentina

Amistoso 193: Argentina 1-0 España

1-0 España Amistoso 1960: Argentina 2-0 España

2-0 España Amistoso 1961: España 2-0 Argentina

2-0 Argentina Mundial 1966: Argentina 2-1 España

2-1 España Amistoso 1972: España 1-0 Argentina

1-0 Argentina Amistoso 1974: Argentina 1-1 España

Amistoso 1988: España 1-1 Argentina

Amistoso 1995: España 2-1 Argentina

2-1 Argentina Amistoso 1999: España 0-2 Argentina

Amistoso 2006: España 2-1 Argentina

2-1 Argentina Amistoso 2009: España 2-1 Argentina

2-1 Argentina Amistoso 2010: Argentina 4-1 España

4-1 España Amistoso 2018: España 6-1 Argentina

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