Messi se consolida como el jugador más decisivo en la historia de los Mundiales, liderando goles, asistencias y juego colectivo de Argentina

La Albiceleste vive gracias a Messi. IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi volvió a demostrar su influencia histórica en la Copa del Mundo 2026, consolidándose como el futbolista más decisivo en la historia de los Mundiales. Con su participación en la Albiceleste, Messi no solo aportó goles, sino que también se convirtió en el jugador con más asistencias y mayor protagonismo en la creación de juego, superando récords anteriores de la competición. Su capacidad para liderar y generar oportunidades ofensivas ha marcado la diferencia en momentos clave del torneo.

A lo largo de su trayectoria mundialista, Messi ha acumulado 21 goles y 10 asistencias, cifras que lo colocan en la cima del rendimiento histórico de cualquier jugador en la Copa del Mundo. Su presencia no se limita al impacto individual, sino que su visión y conexión con compañeros como Julián Álvarez y Enzo Fernández han permitido a Argentina mantener un ritmo de juego superior, liderando estadísticas colectivas de pases exitosos y precisión en las entregas. La combinación de liderazgo, habilidad técnica y experiencia convierte a Messi en un elemento casi indispensable para la Albiceleste en cada fase de la competición. LEE LA NOTA COMPLETA

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