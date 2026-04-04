Alejandro Kirk entra a la lista de lesionados por fractura en el pulgar izquierdo

El catcher mexicano de los Toronto Blue Jays sufrió la lesión en la derrota ante Chicago y evaluará cirugía

Kirk será evaluado por un especialista | Imagn Images via Reuters Connect

Alejandro Kirk fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por los Toronto Blue Jays tras sufrir una fractura y dislocación en el pulgar izquierdo. La lesión ocurrió el viernes ante los Chicago White Sox, cuando un foul tip impactó directamente su mano enguantada durante la derrota 5-4 en entradas extra.

El receptor mexicano abandonó el campo de inmediato después del impacto, y este sábado, se confirmó la fractura. El manager John Schneider explicó tras el juego que la reacción del jugador encendió las alertas médicas del equipo por la naturaleza del golpe y la zona afectada.

“Está bien, dentro de lo que cabe. Está molesto, obviamente. Son malas noticias para nosotros y para él”, señaló el dirigente, quien confirmó que la organización ajustará su rotación de receptores desde este fin de semana.

Kirk, de 27 años, visitará a un especialista de mano el lunes para determinar si requiere cirugía. A partir de esa evaluación se establecerá un calendario de recuperación. Por el tipo de lesión, el equipo anticipa una ausencia prolongada más allá del mínimo de 10 días estipulado por la lista de lesionados.

El receptor de Tijuana viene de una campaña histórica con los Blue Jays, que terminó en el Juego 7 de la Serie Mundial ante los Los Angeles Dodgers. En 2025 registró promedio de bateo de .282 con 15 cuadrangulares y obtuvo su segunda selección al Juego de Estrellas. Además, se convirtió en el primer nacido en México en conectar un home run en el Clásico de Otoño.

Para cubrir su ausencia, Tyler Heineman asumirá la mayor carga detrás del plato. El receptor de 34 años disputó 61 juegos en 2025, con promedio de .289 y tres jonrones. El club también ascendió al receptor mexicano Brandon Valenzuela desde Triple-A Buffalo. El jugador de 25 años formaba parte del roster de 40 hombres y trabajó durante el spring training con los lanzadores principales del equipo.

Schneider confirmó que no habrá un titular fijo en el corto plazo. “Creo que será un reparto bastante equilibrado. No es común tener dos receptores ambidiestros en el roster. Iremos viendo cómo se desarrolla”, explicó, destacando la particularidad del perfil ofensivo de ambos jugadores.

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