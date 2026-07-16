¿Por qué los Yankees buscan 3,000 millones de dólares de Apollo si son el equipo más rico de Grandes Ligas?

Las razones por las que el equipo del Bronx contactó a Apollo Global Management, los nuevos dueños del Atlético de Madrid, en busca de financiamiento

Yankees busca inversión de Apollo | Caleb Bowlin / Getty Images via AFP

Los Yankees de Nueva York son una de las franquicias más valiosas de todo el deporte. En países no particularmente beisboleros, te encuentras gorras con el icónico logo de la NY. Valen entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, pero aún así están buscando dinero en el fondo de inversión que adquirió recientemente al Atlético de Madrid.

El NY Post reportó que los Yankees están negociando un financiamiento de 3,000 millones de dólares con Apollo Global Management, que utilizarían para refinanciar deuda existente, ampliar operaciones, realizar adquisiciones o fortalecer todas las compañías alrededor de los Bombarderos del Bronx, en lugar de vender participación en el equipo. Puedes leer toda la información sobre la inversión que busca el equipo neoyorkino en este enlace.

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