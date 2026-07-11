Mikel Merino: el hombre que convierte la emergencia en promesa y gloria

Para España, el ingreso de Merino le termino redituando en goles y en la clasificación a semifinales. Para Bélgica, el ingreso de Senne Lammens representó la falla en la portería y la eliminación del Mundial

La victoria de España sobre Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una nueva aparición decisiva de Mikel Merino, quien marcó el gol que llevó a La Roja a las semifinales. Para Alberto Lati, el impacto del mediocampista del Arsenal representa una diferencia entre los cambios que llegan por necesidad y aquellos que terminan modificando el rumbo de un partido.

El analista explicó que la lesión de Thibaut Courtois y la entrada de Senne Lammens reflejan una de las situaciones más comunes dentro del futbol. Citando al escritor Eduardo Galeano, Lati señaló que el portero suplente suele ser visto como un “ave de mal agüero”, debido a que su ingreso normalmente ocurre cuando existe un problema para el equipo.

Sin embargo, el periodista hizo una distinción con las modificaciones ofensivas y explicó que la entrada de jugadores con capacidad de ataque puede representar una oportunidad para cambiar la historia de un encuentro. “Los cambios con futbolistas ofensivos no es ave de mal agüero, más bien es promesa”, comentó durante su análisis.

Para Lati, Mikel Merino representa esa promesa que termina transformándose en una realidad. El futbolista del Arsenal volvió a aparecer en un momento determinante para España y confirmó una característica que se ha repetido en sus participaciones con la selección nacional.

El analista describió a Merino como un “todocampista”, un jugador capaz de desempeñarse en diferentes zonas del campo y responder tanto en labores del mediocampo como en posiciones ofensivas. Además, destacó su capacidad para aparecer cuando el partido entra en su etapa final.

“Ese futbolista que es de los que les gusta empacharse en el postre. Al final, cuando todo el mundo piensa que la cortina está bajando”, explicó Lati al referirse a la forma en la que Merino suele aparecer en los minutos decisivos de los encuentros.

La historia del mediocampista también tiene un componente familiar. Lati recordó la celebración de Merino en la Eurocopa anterior, cuando anotó al minuto 119 contra Alemania y posteriormente dio la vuelta al banderín de córner, un gesto relacionado con su padre, Miguel Merino, quien había realizado la misma celebración en ese estadio en 1991.

El periodista explicó que ese vínculo le da un significado especial a los goles del jugador español en momentos clave. Para Lati, la aparición de Merino frente a Bélgica también estuvo relacionada con una coincidencia que rodeó su camino hacia el Mundial.

El analista recordó que, en enero, Merino sufrió una lesión durante un partido entre Arsenal y Manchester United que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo. En aquel encuentro, el mediocampista ingresó como suplente y marcó después de un error de Lammens, el mismo portero belga que volvió a participar en una jugada que terminó con un gol del español.

Para Lati, esa secuencia representa la capacidad de recuperación del futbolista y la forma en que ha respondido ante diferentes escenarios. La recuperación tras la lesión y su impacto en el Mundial forman parte de la historia que acompaña su participación con España.

Con el triunfo ante Bélgica, España aseguró su lugar en las semifinales gracias a la participación de jugadores que llegaron desde el banquillo. Alberto Lati concluyó que, mientras un portero suplente suele representar una emergencia, un futbolista como Mikel Merino puede cambiar completamente el panorama. “Con este hombre Mikel Merino la promesa suele convertirse en realidad”, sentenció.

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