Andy Reid revela el plan con Patrick Mahomes y pone en duda su regreso inmediato

Kansas City analiza mantener fuera a su quarterback durante la pretemporada pese al avance mostrado desde su cirugía de rodilla

Los Chiefs no quieren acelerar el regreso de Mahomes | Reuters

Patrick Mahomes continúa avanzando en su recuperación, pero los Kansas City Chiefs no tienen intención de acelerar su regreso a un partido. Andy Reid reconoció que es poco probable que el quarterback participe en el primer encuentro de pretemporada ante Los Angeles Rams, programado para el próximo 15 de agosto en el Arrowhead Stadium. La postura llega pese a que el dos veces MVP de la NFL ha participado en todas las etapas del campamento de entrenamiento después de recibir autorización médica para trabajar con el equipo.

La situación tiene como antecedente la grave lesión que Mahomes sufrió durante la temporada 2025 y que puso fin anticipadamente a su campaña. El quarterback fue sometido a una cirugía para reparar los ligamentos ACL y LCL de la rodilla izquierda, y desde entonces Kansas City ha manejado su recuperación con la mira puesta principalmente en el arranque de la temporada regular. El proceso ha avanzado al punto de permitirle entrenar durante el verano, pero eso no significa que el cuerpo técnico considere necesario exponerlo inmediatamente en partidos de preparación.

Reid incluso dejó abierta la posibilidad de que Mahomes no dispute ninguno de los tres encuentros de pretemporada de los Chiefs: “Es decir, hay muchas probabilidades de que no lo ponga a jugar”. El entrenador explicó que existe una posibilidad importante de mantenerlo fuera de estos compromisos mientras continúa recuperando ritmo y confianza en la rodilla. Si Kansas City decide reservarlo durante toda la pretemporada, sería la primera ocasión en sus nueve campañas en la NFL en la que Mahomes no participa en al menos un juego de preparación.

La decisión contrasta con el trabajo que ha realizado el quarterback desde que comenzó el campamento. Mahomes ha participado en las prácticas y su evolución ha recibido evaluaciones positivas dentro de los Chiefs, aunque la franquicia mantiene como prioridad evitar cualquier contratiempo antes de los partidos oficiales. Reid ya había señalado que el jugador luce bien durante los entrenamientos, pero insistió en que el cuerpo médico continuará teniendo peso en las decisiones relacionadas con su carga de trabajo y regreso competitivo.

La posible ausencia también abriría espacio para evaluar a los otros quarterbacks del roster. Justin Fields y el novato Garrett Nussmeier podrían recibir una cantidad importante de repeticiones durante la pretemporada, mientras Kansas City define la estructura detrás de Mahomes. Nussmeier, seleccionado en las últimas rondas del Draft después de su etapa con LSU, se prepara para tener actividad ante los Rams, mientras Fields también ha trabajado con integrantes de la primera ofensiva durante el campamento.

Después de enfrentar a Los Angeles Rams, Kansas City visitará a Tampa Bay Buccaneers el 22 de agosto y cerrará la pretemporada contra Seattle Seahawks el día 28 en Arrowhead. Esos dos encuentros todavía aparecen como posibles ventanas para que Mahomes tenga algunos snaps antes del comienzo de la campaña, aunque Reid no ha garantizado que su quarterback vaya a participar en alguno de ellos. La decisión dependerá de su evolución durante las próximas semanas y de las evaluaciones del equipo.

El objetivo principal permanece colocado en el 14 de septiembre, cuando los Chiefs recibirán a Denver Broncos en el Monday Night Football de la Semana 1. Mahomes ha señalado desde su proceso de rehabilitación que su meta es llegar al inicio de la temporada regular sin restricciones, mientras Kansas City continúa administrando sus cargas. Por ahora, todo indica que el primer partido contra los Rams será utilizado para observar otras opciones en la posición y que los Chiefs priorizarán tener a su quarterback disponible cuando comiencen los encuentros que cuentan en la temporada 2026.

Te puede interesar: