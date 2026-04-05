¡Histórica Gabriela Jaquez! UCLA gana la NCAA y la mexicana brilla en la final del March Madness

Jaquez lidera a las Bruins con doble-doble y se convierte en la primera mexicana campeona en la división

Gabriela Jaquez firmó una actuación histórica en la final del básquetbol femenil de la NCAA, guiando a UCLA a su primer campeonato tras imponerse con autoridad 79-51 sobre South Carolina. La jugadora mexicana fue la máxima anotadora del equipo (21 puntos) y pieza clave en la disputa del título del March Madness Femenil 2026.

Desde el inicio del partido, UCLA tomó el control del juego. En el primer cuarto, las Bruins se colocaron arriba 21-10 gracias a una ofensiva eficiente y una defensa que limitó a South Carolina a solo tres aciertos en 18 intentos. La diferencia se mantuvo en el segundo periodo, donde UCLA amplió su ventaja ante un rival que no logró encontrar ritmo ofensivo.

Al medio tiempo, el marcador reflejaba un claro dominio de UCLA con un 36-23. El equipo de Jaquez mostró un juego colectivo que complicó a las dirigidas por Dawn Staley, que buscaban su cuarto título nacional (tras los conquistados en 2017, 2022 y 2024).

La segunda mitad consolidó la superioridad de las Bruins. En el tercer cuarto, UCLA firmó un parcial contundente que dejó el marcador 61-32. Una diferencia de 29 unidades, imposible de revertir para las tricampeonas. Por si fuera poco, en el tercer episodio el balance fue de 25-9, el mayor margen de puntos (16) en cualquier cuarto en la historia de los partidos por el título femenil.

En ese tramo, Gabriela Jaquez tuvo intervenciones clave, incluyendo una bandeja que amplió la diferencia a 48-26 y un triple que frenó cualquier intento de reacción de South Carolina. Jaquez destacó en ambos lados de la cancha, sumando 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Su actuación fue reconocida por el público con una ovación al salir del partido en el último cuarto.

Con este título, Jaquez se convierte en la primera basquetbolista mexicana en ganar el campeonato de la División I de la NCAA. “Sabía que lo íbamos a lograr. Al venir a UCLA, todos nos propusimos una meta, y me imaginé este momento”, dijo Jaquez en la entrevista post partido. “Lo imaginé tantas veces, y estoy tan, tan orgullosa… Llorar mucho, el confeti, todos los aficionados aquí apoyándonos, mi familia aquí… significa muchísimo. Celebrar con este grupo… estoy tan feliz”.

Gabriela Jaquez brilla en la final | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lauren Betts también tuvo un papel relevante con 14 puntos y 11 rebotes, complementando el trabajo ofensivo de las Bruins y siendo nombrada MVP del juego. Por parte de South Carolina, Tessa Johnson fue la más destacada con 14 unidades, en un partido donde el equipo no logró encontrar consistencia en ataque.

El resultado final de 79-51 confirmó el dominio de UCLA, que nunca había llegado a una final y logró coronarse en su primera oportunidad. Fin a una temporada histórica para el programa, con récord de 37-1 (18-0 en partidos de conferencia) y 31 triunfos consecutivos.

Te puede interesar: