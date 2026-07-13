Santiago Gimenez descarta fracaso de México en el Mundial 2026 y respalda a Rafael Márquez

El delantero del Milan habló de la eliminación ante Inglaterra, su lesión de tobillo y la llegada de Rafael Márquez al banquillo del Tricolor

Santiago Gimenez habla sobre el papel en el Mundial 2026 | Imago7

Santiago Gimenez reapareció ante los medios de comunicación a poco más de una semana de la eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero atendió a la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y rechazó que la participación del Tricolor pueda calificarse como un fracaso.

El Tri terminó su participación el 5 de julio después de perder 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llegó invicto a la ronda de los mejores 16, pero no pudo sostener su camino en el torneo ante la selección europea.

Santiago Gimenez descarta fracaso de México en el Mundial 2026

El atacante consideró que el equipo cumplió con una participación que permitió recuperar la conexión con los aficionados. “Tuvimos un gran Mundial. Nos vamos orgullosos porque lo dejamos todo en la cancha. Fue un gran Mundial, sobre todo porque el pueblo se unió”, declaró.

Al ser cuestionado sobre la posición de México entre las mejores selecciones de la competencia, Gimenez destacó el balance realizado por el grupo. “Sí, totalmente. Estamos muy felices, muy contentos y vamos por más”, respondió el delantero.

Santiago Gimenez también descartó que la eliminación en octavos de final represente un fracaso para el combinado nacional. “No fue un fracaso. Hicimos lo mejor que pudimos, si bien merecíamos más hicimos un buen papel”, señaló antes de partir hacia Europa.

El futbolista disputó su primera Copa del Mundo como profesional y acumuló 82 minutos repartidos en cuatro encuentros. Participó 10 minutos contra Corea del Sur, 27 frente a Chequia, 16 ante Ecuador y 29 en el partido de eliminación contra Inglaterra.

Santiago Gimenez respalda a Rafael Márquez como técnico de México

La selección mexicana comenzará una nueva etapa con Rafael Márquez como entrenador después de que la Federación Mexicana de Fútbol confirmara su nombramiento para encabezar el proceso rumbo al Mundial 2030. El excapitán formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante la preparación y participación de México en la Copa del Mundo.

Gimenez respaldó la continuidad del proyecto y explicó que los futbolistas ya conocen el método de trabajo del nuevo seleccionador. “Nos encanta porque lo venimos viendo desde el Vasco y vamos a seguir adelante con todo”, expresó el delantero.

Después de ser informado sobre las opiniones contrarias al nombramiento de Márquez, el atacante respondió: “A mí sí me gusta la idea”. También habló sobre la relación del nuevo entrenador con los medios: “Es una persona muy reservada, que nunca le gustó hablar, ni siquiera cuando estaba en el Barca”.

¿Cómo está Santiago Gimenez tras su lesión ante Inglaterra?

El delantero sufrió una lesión en el tobillo durante los minutos finales del encuentro contra Inglaterra y tuvo que recibir atención médica después del partido. Al ser cuestionado sobre su estado físico, respondió: “Muy bien, gracias a Dios, mejorando del tobillo”.

La acción generó diferentes imágenes y memes en redes sociales debido a la forma en la que Gimenez quedó tendido sobre el terreno de juego. El jugador aseguró que tomó con humor esas publicaciones: “Sí, estuvo muy chistoso todo”.

Santiago Gimenez deberá reportar con el Milan para continuar con la valoración y recuperación de su tobillo. El atacante tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029.

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