Mundial 2026: ellos son todos los goleadores de México en Copas del Mundo, lista completa

Julián Quiñones igualó la mayor cantidad de goles de México en la historia de los mundiales

México anota dos goles ante Ecuador | Reuters

La selección mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, pero dejó registro de su producción ofensiva durante el torneo disputado en casa. El Tricolor cerró su participación con goles que consolidaron a algunos de sus delanteros en la historia de los mundiales.

Julián Quiñones se convirtió en uno de los protagonistas al alcanzar cuatro anotaciones en el torneo, igualando a Javier ‘Chicharito’ Hernández y a Luis Hernández como los máximos goleadores mexicanos en Copas del Mundo. Sus goles abrieron el marcador en los encuentros ante Sudáfrica y Ecuador, y también recortaron distancias frente a Inglaterra en la fase de eliminación directa. Por su parte, Raúl Jiménez cerró su actuación con tres goles en el certamen, anotando en los partidos frente a Sudáfrica, Ecuador y ante Inglaterra.

A pesar de la eliminación, la participación mexicana dejó momentos para la estadística histórica. Quiñones y Jiménez lograron posicionarse entre los jugadores más productivos del país en mundiales, aportando goles clave en la fase de grupos y en los partidos de eliminación directa.

México en el Mundial 2026: ellos son todos los goleadores de la selección mexicana en Copas del Mundo

A lo largo de sus 18 participaciones en Copas del Mundo, la selección mexicana ha contado con cientos de futbolistas que han defendido sus colores, pero sólo 49 han logrado inscribir su nombre en la lista de goleadores mundialistas. Julián Quiñones se metió entre los mejores jugadores goleadores mexicanos en mundiales, al llegar a cuatro con su tanto ante Inglaterra en los octavos de final.

Posición Jugador Goles 1 Javier “Chicharito” Hernández 4 1 Luis Hernández 4 1 Julian Quiñones 4 4 Cuauhtémoc Blanco 3 4 Rafael Márquez 3 4 Raúl Jiménez 3 7 Ricardo Peláez 2 7 Javier Valdivia 2 7 Jared Borgetti 2 7 Omar Bravo 2 7 Luis García 2 7 Fernando Quirarte 2 7 Manuel Rosas 2 7 Alberto García Aspe 2 15 Álvaro Fidalgo 1 15 Luis Romo 1 15 Mateo Chávez 1 15 Javier Fragoso 1 15 Gerardo Torrado 1 15 Andrés Guardado 1 15 Sinha 1 15 Oribe Peralta 1 15 Enrique Borja 1 15 Hirving Lozano 1 15 Francisco Fonseca 1 15 Carlos Vela 1 15 Giovani dos Santos 1 15 Hugo Sánchez 1 15 Marcelino Bernal 1 15 Luis Flores 1 15 Manuel Negrete 1 15 Raúl Servín 1 15 Arturo Vázquez 1 15 Víctor Rangel 1 15 Juan Ignacio Basaguren 1 15 Isidoro Díaz 1 15 José Luis González 1 15 Gustavo Peña 1 15 Héctor Hernández 1 15 Jaime Belmonte 1 15 Tomás Balcázar 1 15 José Lamadrid 1 15 Horacio Casarín 1 15 Héctor Ortiz 1 15 Henry Martín 1 15 Juan Carreño 1 15 Luis Chávez 1 15 Roberto Gayón 1 15 Alfredo Del’Aguila 1

Mundial 2026: ¿Quién es el máximo goleador de México en Mundiales?

Pese a que la selección mexicana ha contado con futbolistas emblemáticos en las Copas del Mundo, como Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti, solo tres jugadores pueden presumir haber anotado cuatro goles en la historia de los Mundiales: Luis ‘Matador’ Hernández, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Julián Quiñones.

Luis ‘Matador’ Hernández logró su registro en una sola edición, Francia 1998, al marcar frente a República de Corea, Países Bajos y Alemania, con lo que firmó una actuación sobresaliente en aquel torneo. Por su parte, Javier ‘Chicharito’ Hernández alcanzó la misma cifra a lo largo de tres Copas del Mundo distintas. Mientras que Quiñones logró su marca en la edición del Mundial 2026.

Luis Hernández – 4 goles

República de Corea (Francia 1998, fase de grupos): 1-2

República de Corea (Francia 1998, fase de grupos): 1-3

Países Bajos (Francia 1998, fase de grupos): 2-2

Alemania (Francia 1998, octavos de final): 0-1

Javier Hernández – 4 goles

Francia (Sudáfrica 2010, fase de grupos): 0-1

Argentina (Sudáfrica 2010, octavos de final): 1-3

Croacia (Brasil 2014, fase de grupos): 1-3

República de Corea (Rusia 2018, fase de grupos): 0-2

Julián Quiñones – 4 goles

Sudáfrica (Mundial 2026, fase de grupos): 1-0

Chequia (Mundial 2026, fase de grupos): 0-2

Ecuador (Mundial 2026, 16vos de final): 1-0

Inglaterra (Mundial 2026, octavos de final): 1-2

Cuauhtémoc Blanco – 3 goles

Bélgica (Francia 1998, fase de grupos): 2-2

Croacia (Corea/Japón 2002, fase de grupos): 0-1

Francia (Sudáfrica 2010, fase de grupos): 0-2

Rafael Márquez – 3 goles

Argentina (Alemania 2006, octavos de final): 0-1

Sudáfrica (Sudáfrica 2010, fase de grupos): 1-1

Croacia (Brasil 2014, fase de grupos): 0-1

Raúl Jiménez – 3 goles

Sudáfrica (Mundial 2026, fase de grupos) 2-0

Ecuador (Mundial 2026, 16vos de final) 2-0

Inglaterra (Mundial 2026, octavos de final) 2-3

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