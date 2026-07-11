El álbum Panini se olvida de Julián Quiñones en el set de actualización

La actualización del álbum mundialista suma nuevos convocados, aunque deja fuera a figuras del Tricolor

Julián Quiñones celebra el primer gol del Mundial. – Kai Pfaffenbach, Reuters.

Panini puso a la venta la actualización del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colección que refleja varios de los cambios registrados tras la publicación de las listas definitivas de las selecciones participantes. El nuevo tiraje incorpora futbolistas que sí disputaron el torneo, aunque también presenta ausencias que llaman la atención.

En el caso de la Selección Mexicana, la actualización incluye a Guillermo Ochoa, Erick Lira, Gil Mora, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes ahora forman parte de la colección oficial. LEE LA NOTA COMPLETA

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