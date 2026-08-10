Tigres busca su primera alegría tras semanas de turbulencia: va con todo por el pase en Leagues Cup

El cuadro felino tiene que apostar a ganar y esperar una combinación que los clasifique a la siguente ronda

Tigres quiere mantenerse con vida | Matt Blewett-Imagn Images

Después de semanas complicadas marcadas por la falta de triunfos, la salida de Guido Pizarro del banquillo y la incertidumbre alrededor del proyecto deportivo, Tigres tiene ante sí una oportunidad para recuperar confianza. Los felinos enfrentarán a Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario con la obligación de conseguir una victoria que les permita mantenerse con vida en la Leagues Cup 2026.

El equipo regiomontano llegará a la última jornada de la fase inicial dependiendo de sí mismo para cumplir con su parte. Sin embargo, además de sumar los tres puntos, deberá esperar una combinación de resultados para conocer si logra colocarse dentro de los mejores clasificados y avanzar a la siguiente ronda del torneo.

“Sabiendo la situación de nuestro equipo, que independientemente de que otros resultados serán importantes para nosotros, tenemos que cumplir con nuestro objetivo, que es ganar el día de mañana y esperar al miércoles en la noche a ver si nos favorecen para estar dentro de los primeros cuatro. Entonces, definitivamente, debemos ir con lo mejor que tengamos”, declaró Hernán Elizondo previo al encuentro.

Tigres llega a este compromiso con cuatro puntos después de igualar sus dos primeros partidos del torneo y conseguir la unidad adicional en ambas tandas de penales. Frente a Real Salt Lake y Minnesota United, los universitarios mostraron capacidad para competir, pero ahora necesitan dar un paso más y conseguir su primer triunfo durante los 90 minutos del semestre.

Tigres apostará por sus titulares ante Vancouver Whitecaps

Después de administrar las cargas físicas en sus primeros compromisos, el cuerpo técnico interino tiene contemplado utilizar a sus mejores elementos disponibles en el Estadio Universitario. La importancia del partido obliga a los felinos a dejar de lado la rotación y apostar por una alineación competitiva desde el inicio.

Elizondo entiende que el momento que atraviesa Tigres convierte este duelo en una auténtica final. Una victoria no solamente aumentaría sus posibilidades de clasificación, sino que también representaría un impulso anímico antes de regresar a la actividad en la Liga MX.

¿Qué necesita Tigres para avanzar en la Leagues Cup?

La situación todavía mantiene con vida al conjunto regiomontano. Tigres suma cuatro unidades de seis posibles y se encuentra obligado a vencer a Vancouver Whitecaps para después esperar los resultados del resto de los equipos involucrados en la clasificación.

El camino es claro para los universitarios: primero deberán hacer su parte en el Volcán y conseguir los tres puntos. Después, tendrán que revisar la tabla y conocer si la combinación de resultados les permite avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.

Diego Lainez confía en el peso del Volcán

Para este encuentro, Tigres contará con un elemento que no tuvo en sus primeros partidos: el respaldo de su afición en el Estadio Universitario. Diego Lainez considera que jugar en casa puede ser un factor determinante en un duelo donde no existe margen para especular.

“Primero tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar. Yo creo que tenemos una oportunidad inmejorable con nuestra gente de sacar los tres puntos, y después esperar resultados para poder clasificar”, señaló el futbolista auriazul.

Tigres busca salir de la tormenta

Una clasificación en la Leagues Cup significaría mucho más que continuar con vida en el torneo. Representaría una inyección de confianza para un equipo que ha vivido un inicio de semestre lleno de obstáculos.

Los felinos comenzaron la campaña con la salida de Ángel Correa, la ausencia de André-Pierre Gignac, la inesperada renuncia de Guido Pizarro y la búsqueda de un nuevo entrenador que tome las riendas del proyecto.

A esto se suma un arranque sin victorias en tiempo reglamentario tanto en el Apertura 2026 de la Liga MX como en la Leagues Cup. Pese al panorama adverso, Tigres todavía tiene la posibilidad de cambiar la historia reciente.

El equipo universitario aún no abandona la tormenta, pero el duelo ante Vancouver representa una oportunidad para recuperar sensaciones, reencontrarse con su afición y mantener vivo el objetivo de competir por la Leagues Cup. Primero deberá ganar en el Volcán; después, esperar que los resultados externos jueguen a su favor.

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