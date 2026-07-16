Watch parties de la final: dónde verla con hinchas argentinos y españoles en NY, Miami y LA

Las watch parties de la final son organizadas para que los hinchas argentinos y españoles puedan acercarse y ver el partido juntos

Fans de España y Argentina. Fotos: Etienne Laurent – Chandan Khanna / AFP

La final del Mundial 2026 ya está definida: Argentina vs España. Si estás en Nueva York y no tienes boletos para el partido, resides en Miami o Los Ángeles, será tu oportunidad para unirte a las watch parties.

Estos eventos son organizados para que los hinchas argentinos y españoles, incluso de otras nacionalidades, puedan acercarse y ver el juego juntos. Para esta oportunidad, se vivirán desde algunas plazas públicas, parques y zonas estratégicas.

El compromiso entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio, a partir de las 3:00 pm ET, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. La selección comandada por Lionel Messi busca el bicampeonato y el quinto título en seis años, mientras que España quiere repetir la hazaña de 2010.

¿Dónde serán las watch parties de la final del Mundial 2026?

Nueva York

Desde las 12:00 pm ET del 19 de julio, unos 50,000 aficionados se reunirán en el Great Lawn de Central Park, un evento que el Gobierno de la Ciudad de Nueva York considera “la mayor fiesta para ver la final de la Copa del Mundo”.

Según detalla el portal Global Citizen, los espectadores contarán con “pantallas gigantes y entretenimiento en vivo”.

Los organizadores recuerdan que no habrá estacionamiento habilitado, por lo que la recomendación general es utilizar el transporte público. Considera además los siguientes artículos prohibidos:

Bolsos grandes (solo pequeños, de plástico transparente, vinilo o PVC)

Bebidas alcohólicas ni estupefacientes

Equipos de grabación

Bicicletas o patines

Cadenas

Sillas

Neveras portátiles

Drones

Fuegos artificiales

Armas de fuego

Pistolas de agua

Punteros láser

Cigarillos

Mascotas

Instrumentos musicales

Tampoco está permitida la venta de comida u otros productos sin licencia. Puedes llevar tu propia agua, gafas de sol, sombreros, teléfonos, cámaras digitales, cochecitos para bebé, protector solar y tapones para oídos.

Miami

El Departamento de Parques, Recreación y Espacios Abiertos del Condado de Miami-Dade, en colaboración con el Comité Organizador de la FIFA, organizará eventos simultáneos en los siguientes parques.

Parque Amelia Earhart, ubicado en 401 E. 65th Street, Hialeah

Campo de Golf Palmetto, ubicado en 9300 SW 152nd Street

Parque Tropical, ubicado en 7900 SW 40th Street

Cada watch party comenzará a las 2:00 pm y culminará a las 6:00 pm ET. También habrá música en vivo con DJ, una hora antes de que comience el partido, es decir de 2:00 a 3:00 pm.

Según reseña Caribbean National Weekly, el estacionamiento estará disponible por orden de llegada y se recomienda a los visitantes que compartan autos para disminuir la cantidad de vehículos o que usen el transporte público.

Asimismo, entre los artículos prohibidos están: alcohol, neveras portátiles, alimentos y bebidas del exterior, tiendas de campaña, toldos, envases de vidrio, armas, explosivos y animales, a menos que sean de servicio.

Otra de las watch parties en el sur de Florida se celebrará en Miami Beach. La Rhythm Foundation y el Comité Organizador de la FIFA organizan dos eventos públicos para ver la final.

El primero será en el Sand Bowl, ubicado detrás del anfiteatro Miami Beach Bandshell (7275 Collins Avenue). Y el segundo será en Lummus Park (Ocean Drive & 14 Street). En ambos puntos, las puertas abrirán a las 3:00 pm.

Los Ángeles

Varias sedes estarán habilitadades para la final del Mundial 2026 con pantallas gigantes, activaciones de fútbol, música y comida.

Pomona Fairplex: evento con DJ, actividades de ciencia del fútbol y juegos interactivos. La entrada general cuesta $20 dólares.

evento con DJ, actividades de ciencia del fútbol y juegos interactivos. La entrada general cuesta $20 dólares. West Harbor (San Pedro): fan Zone frente al mar con DJ, experiencias interactivas y gastronomía. La entrada tiene un costo de $5 dólares

fan Zone frente al mar con DJ, experiencias interactivas y gastronomía. La entrada tiene un costo de $5 dólares Centro de Burbank: evento masivo que incluye una feria callejera internacional gratuita de sabores y cultura en los alrededores. Los boletos para la zona principal inician en $25 dólares.

evento masivo que incluye una feria callejera internacional gratuita de sabores y cultura en los alrededores. Los boletos para la zona principal inician en $25 dólares. COAST 2026 (Downtown Santa Monica) : un festival peatonal masivo que cerrará las calles desde Third Street Promenade hasta el Santa Monica Pier. Habrá pantallas gigantes, camiones de comida y música en vivo con acceso totalmente gratuito de 10:00 am a 6:00 pm.

: un festival peatonal masivo que cerrará las calles desde Third Street Promenade hasta el Santa Monica Pier. Habrá pantallas gigantes, camiones de comida y música en vivo con acceso totalmente gratuito de 10:00 am a 6:00 pm. Copa del Rave (LA State Historic Park) : fiesta que combina el partido en pantallas gigantes con sets de DJs destacados. Requiere boleto de acceso reservado en su plataforma.

: fiesta que combina el partido en pantallas gigantes con sets de DJs destacados. Requiere boleto de acceso reservado en su plataforma. Kick It In the Park : iniciativa gratuita de la alcaldesa Karen Bass que transmitirá la final en pantallas LED gigantes en varios parques de la ciudad, sin costo ni registro previo.

: iniciativa gratuita de la alcaldesa Karen Bass que transmitirá la final en pantallas LED gigantes en varios parques de la ciudad, sin costo ni registro previo. Grand Central Market (DTLA): habrá una transmisión gratuita de la final en el nivel inferior del mercado, con acceso a comida internacional y barras de cócteles.

Si vas a asitir a cualquiera de estos eventos y watch parties, cumple con las medidas de seguridad y llega al lugar tan temprano como puedas. En Claro Sports tendremos todos los detalles mediante nuestro tradicional minuto a minuto, con las acciones del partido, estadísticas en tiempo real, alineaciones, goles, crónica y reacciones de los protagonistas después de la final.

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