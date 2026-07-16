España vs Argentina: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la historia y quién ha ganado más?

La Roja y la albiceleste se enfrentan en una final inédita en el Mundial, aunque tienen más de 10 antecedentes, incluyendo uno en la Copa del Mundo. Estos fueron los resultados

¿Cuántas veces han jugado España vs Argentina? | JUAN MABROMATA / AFP

La Copa del Mundo del 2026 terminará en Nueva York con una final inédita: España vs Argentina. Las dos mejores selecciones del Ranking FIFA varonil, las campeonas reinantes de Europa y de Sudamérica y dos equipos que no conocen la derrota en esta justa mundialista.

Son dos equipos que, si bien no tienen un amplio historial en los Mundiales, tienen más de una decena de antecedentes. Repasamos los resultados previos entre La Roja y la albicelete previo al partido del 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en lo que será su primer enfrentamiento en 8 años.

¿Cuántas veces se han enfrentado España vs Argentina en la historia?

Las selecciones de España y Argentina se han enfrentado en 14 ocasiones previas, 13 en duelos amistosos. Su último juego fue en 2018, un amistoso que empató el palmarés en prácticamente todo: son 6 victorias para España, 6 para Argentina, 2 empates, con 19 goles a favor para La Roja y 18 para la albiceleste.

Amistoso 1952: España 0-1 Argentina

Amistoso 1953: Argentina 1-0 España

1-0 España Amistoso 1960: Argentina 2-0 España

2-0 España Amistoso 1961: España 2-0 Argentina

2-0 Argentina Mundial 1966: Argentina 2-1 España

2-1 España Amistoso 1972: España 1-0 Argentina

1-0 Argentina Amistoso 1974: Argentina 1-1 España

Amistoso 1988: España 1-1 Argentina

Amistoso 1995: España 2-1 Argentina

2-1 Argentina Amistoso 1999: España 0-2 Argentina

Amistoso 2006: España 2-1 Argentina

2-1 Argentina Amistoso 2009: España 2-1 Argentina

2-1 Argentina Amistoso 2010: Argentina 4-1 España

4-1 España Amistoso 2018: España 6-1 Argentina

El último partido fue un amistoso en 2018, previo al Mundial de Rusia. Con Messi fuera de la convocatoria por lesión, España goleó 6-1 a Argentina en el Metropolitano, el primer partido de selecciones en el renovado estadio del Atlético de Madrid. Isco marcó un triplete en el día que Sergio Ramos cumplió 150 juegos con la selección española.

¿Cuándo se enfrentaron España y Argentina en un Mundial?

Solo hay un antecedente entre España y Argentina en la Copa del Mundo. Se disputó en Inglaterra 1966, concretamente el 13 de julio, en el Villa Park. Argentina ganó 2-1 con doblete de Luis Artime, mientras que Pirri marcó para España. Los tres tantos llegaron después del medio tiempo de este encuentro de la primera jornada del Grupo 2 y que llevaría a la albiceleste a la siguiente ronda.

Por Argentina, jugaron Antonio Roma en la portería; Roberto Ferreiro, Silvio Marzolini y Roberto Perfumo en la defensa; el mediocampo con Rafael Albrecht, Ermindo Onega, Antonio Rattin y Jorge Raul Solari; con el ataque de Luis Artimem Alberto González y Oscar Más.

La alineación de la selección española ese día en el estadio del Aston Villa fue Iribar en portería; Gallego, Sanchis y Eladio Silvestre en la defensa; Del Sol, Gento, José Ufarte, Pirri y Zoco en el centro del campo, con Luis Suárez y Joaquin Peiro al frente.

¿Quién es el favorito para ganar la final del Mundial 2026? Esta es la predicción de la IA

Le preguntamos a Chat GPT por su pronóstico para la final de la Copa del Mundo. Este fue el pick de la inteligencia artificial:

“Argentina llega con una combinación de experiencia y talento joven, con jugadores capaces de decidir en momentos clave y mantener control del ritmo en partidos de alta presión. Su ofensiva es versátil, con capacidad para generar peligro por las bandas, combinaciones en corto y transiciones rápidas, mientras que su defensa ha mostrado solidez en eliminatorias. España, por su parte, tiene un estilo muy ordenado, basado en posesión, control del medio campo y presión constante. Su capacidad para manejar los tiempos del partido y buscar espacios a través de juego colectivo la hace peligrosa frente a cualquier rival de primer nivel.

En un duelo tan parejo y de máxima exigencia, se espera un partido cerrado y táctico, donde los detalles definirán el campeón. Por la mayor consistencia defensiva y jerarquía individual en momentos decisivos, Argentina parte como ligera favorita para ganar el título. Pronóstico: gana Argentina“.

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