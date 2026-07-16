¿Dinastía inigualable? Argentina, a completar cinco títulos en seis años

La albiceleste busca coronar un ciclo irrepetible de la mano de su entrenador, Lionel Scaloni, y su máxima figura, Lionel Messi

La selección de Argentina está a un partido de completar una de las etapas más exitosas que ha vivido un combinado nacional en la historia del fútbol. Después de clasificar a la final del Mundial 2026 tras remontar a Inglaterra, la albiceleste buscará levantar un nuevo trofeo frente a España y conquistar cinco títulos oficiales en apenas seis años.

Desde la llegada de Lionel Scaloni al banquillo, Argentina pasó de una generación cuestionada a un equipo acostumbrado a competir por todos los campeonatos. La Copa América de 2021 rompió una sequía de 28 años sin títulos y marcó el inicio de un ciclo que continuó con la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Ahora, el Mundial 2026 puede convertirse en la obra definitiva de una generación que ya cambió la historia del fútbol argentino.

Brasil y España construyeron ciclos históricos al conquistar dos títulos de su confederación con un Mundial en medio: la Canarinha ganó la Copa América de 1999, el Mundial de 2002 y la Copa América de 2004, mientras que la Roja enlazó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Argentina ya igualó esa secuencia con la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024, pero podría superarse a sí misma y rebasar los registros de brasileños y españoles si vence a España en la final de 2026, pues completaría un ciclo con dos campeonatos continentales y dos Copas del Mundo consecutivas, una combinación sin precedente entre estas tres dinastías.

Copa América 2021: el título que rompió la sequía y liberó a Messi

El 10 de julio de 2021 quedó marcado como uno de los días más importantes para el fútbol argentino. En el estadio Maracaná y frente a Brasil, la Albiceleste conquistó la Copa América gracias al gol de Ángel Di María, poniendo fin a 28 años sin títulos para la selección absoluta.

Aquel campeonato también representó la reivindicación de Lionel Messi, quien durante años fue señalado por no poder ganar un torneo con la selección mayor. La imagen del capitán levantando el trofeo cambió la narrativa alrededor de su carrera y dio paso al nacimiento de La Scaloneta’, un equipo que comenzó a creer que podía competir contra cualquiera.

Argentina construyó el triunfo a partir del equilibrio colectivo. Rodrigo De Paul dominó el mediocampo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez sostuvo la ventaja con intervenciones decisivas y Di María firmó el único gol de la final con una definición sobre Ederson. Más allá del marcador, el partido representó el punto de partida de una generación que terminaría marcando época.

Finalissima 2022: la confirmación ante el campeón de Europa

Menos de un año después, Argentina volvió a levantar un trofeo al derrotar 3-0 a Italia en Wembley y conquistar la Finalissima, el duelo entre los campeones de América y Europa.

El equipo de Scaloni dominó el encuentro de principio a fin. Lionel Messi fue el conductor ofensivo, Lautaro Martínez abrió el marcador y asistió a Di María antes del descanso, mientras Paulo Dybala cerró la goleada en el tiempo agregado.

La victoria sirvió para demostrar que el nivel exhibido en la Copa América no había sido una casualidad. Argentina superó con claridad al campeón de la Eurocopa y llegó al Mundial de Qatar como una de las principales candidatas al título.

Mundial de Qatar 2022: la tercera estrella y la final que cambió la historia

Argentina busca el bicampeonato del mundo. | Imago7.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 terminó por convertir a esta generación en leyenda. Después de un debut inesperado con derrota frente a Arabia Saudita, Argentina reaccionó y dejó en el camino a México, Polonia, Australia, Países Bajos y Croacia antes de enfrentarse a Francia en una final considerada por muchos como la mejor de la historia.

El partido tuvo todos los ingredientes imaginables. Argentina llegó a tener ventaja de 2-0 y después de 3-2 en el tiempo extra, pero Kylian Mbappé llevó el encuentro hasta los penales con un triplete. Allí apareció Emiliano Martínez con una atajada decisiva y Gonzalo Montiel convirtió el disparo definitivo para entregar la tercera Copa del Mundo a la Albiceleste.

El título terminó con una espera de 36 años y permitió que Lionel Messi levantara el único trofeo que faltaba en su carrera. La imagen del capitán con la Copa se convirtió en uno de los momentos más representativos de la historia del fútbol.

Copa América 2024: bicampeonato continental y despedida de Di María

Messi y Argentina son bicampeones de América. | Imago7.

Argentina confirmó que su dominio no había terminado al conquistar la Copa América 2024 en Estados Unidos. La final frente a Colombia necesitó tiempo extra para definirse y Lautaro Martínez marcó el único gol del encuentro al minuto 112.

El torneo también estuvo marcado por la lesión de Lionel Messi durante la final y por la despedida de Ángel Di María, quien cerró su etapa con la selección levantando otro título internacional. Lautaro terminó además como máximo goleador del campeonato.

Con ese triunfo, Argentina llegó a 16 títulos de Copa América, convirtiéndose en la selección más ganadora del torneo y reafirmando el dominio construido bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.

Mundial 2026: a un paso de completar una era irrepetible

Messi, por su segundo título en su tercer final mundialista. | JUAN MABROMATA / AFP

La Copa del Mundo de 2026 volvió a poner a Argentina en la pelea por el campeonato. La albiceleste avanzó desde la fase de grupos (que compartió con Argelia, Austria y Jordania) y fue eliminando rivales (Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra) hasta instalarse nuevamente en la final, donde buscará defender el título conquistado en Qatar.

En semifinales protagonizó una nueva remontada. Inglaterra tomó ventaja con Anthony Gordon, pero Enzo Fernández empató al minuto 87 y Lautaro Martínez completó la voltereta en el tiempo agregado, tras una asistencia de Lionel Messi. Ahora, Argentina enfrentará a España con la posibilidad de convertirse en bicampeona del mundo y completar cinco títulos oficiales en seis años.

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