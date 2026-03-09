Ciclistas latinoamericanos comparten sus expectativas de la París-Niza 2026

La París-Niza 2026 inició en Acheres con Jonas Vingegaard como favorito y fuerte presencia latinoamericana. La carrera cerrará en el estadio de Niza, rompiendo la tradición del Paseo de los Ingleses

La París-Niza, conocida tradicionalmente como la ‘Carrera del Sol’, arrancó su edición número 84 desde la ciudad de Acheres, marcando el regreso de grandes figuras del pelotón internacional como Jonas Vingegaard, quien se perfila como el gran favorito tras la victoria de Matteo Jorgenson en 2025. Entre los contendientes de peso destaca el colombiano Daniel Felipe Martínez, ahora con el equipo Bora-hansgrohe, quien busca mejorar su tercer puesto de 2022 y conquistar la clasificación general, advirtiendo que en esta competencia no existen etapas de transición y cada día requiere de un cuidado extremo,.

Las expectativas para los ciclistas latinoamericanos son altas, con Harold Tejada apuntando con ilusión hacia el podio y señalando las etapas quinta y séptima como momentos clave del recorrido. Por su parte, el venezolano Orluis Aular hace su debut en carreteras francesas buscando cohesión con su equipo, mientras que Juan Guillermo Martínez subraya la importancia estratégica de la ubicación y la nutrición para enfrentar la tensión del viento y la lluvia. Como cierre histórico, esta edición romperá la tradición de terminar en el Paseo de los Ingleses, trasladando su meta final al estadio de fútbol de Niza.

Te puede interesar