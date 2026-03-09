Benjamín Gil lanza mensaje a Estados Unidos, tras la paliza de México a Brasil

México vence 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y Benjamín Gil define al abridor para el duelo ante Estados Unidos

La selección mexicana firmó una actuación dominante al vencer 16-0 a Brasil en seis innings en Houston dentro del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El encuentro terminó en la sexta entrada por la regla de la misericordia y dejó a la novena tricolor con marca de 2-0 en el torneo. Tras el triunfo, el manager Benjamín Gil destacó la actitud del equipo y confirmó al abridor para el siguiente compromiso frente a Estados Unidos.

El estratega mexicano anunció que Manny Barreda será el lanzador inicialista para el duelo ante Estados Unidos, partido que definirá el liderato del grupo. “Hay abridor para mañana y es Manny Barreda”, señaló Gil al término del encuentro, ya con la atención puesta en el tercer juego del torneo.

Gil también subrayó el compromiso de todo el plantel, incluso de los jugadores que no forman parte del lineup titular. “Están sumamente entregados los jugadores que no son titulares. Jugamos el beisbol agresivo y nuestro mejor beisbol. Algo muy importante: Joey Meneses conectó una rola y corrió duro. Esa jugada insignificante hace saber que todos están entregados al cien por ciento”, afirmó.

Gil responde a Mark DeRosa y calienta el duelo ante Estados Unidos

Sobre el reto que representa enfrentar al equipo estadounidense este lunes, el manager mexicano respondió a las declaraciones de su homólogo Mark DeRosa, quien en la previa restó importancia al abridor mexicano al señalar: “Tengo los 30 mejores jugadores del mundo… No importa a quién mande México a lanzar, siempre salimos a ganar”.

Gil respondió con serenidad, pero dejó claro el objetivo de la novena tricolor. “Si Estados Unidos tiene los mejores 30 jugadores del mundo, creo que Dominicana, Japón y Venezuela tienen algo que decir. Nosotros queremos ser los mejores jugadores ese día. Esto es de ganar y vamos a dar lo mejor de nosotros”, comentó.

El dirigente mexicano también habló del enfrentamiento en la lomita entre Manny Barreda y Paul Skenes. “Tiene toda la razón (DeRosa) en que no importa quién abra por nosotros y yo tengo toda la razón en que no importa quién abra por ellos. ¿Qué importa? Es un pitcher americano (Paul Skenes) contra un pitcher mexicano (Barreda) y vamos a jugar el uno contra el otro”, agregó.

Gil alaba a Alek Thomas

El manager también dedicó palabras para Alek Thomas, uno de los jugadores más destacados del roster mexicano, a quien reconoció por su calidad defensiva en el jardín central. “Alek Thomas es una estrella, debe ser candidato perenne a un Guante de Oro. Ya fue jardinero central de un equipo que fue a una Serie Mundial”, explicó Gil.

Agradece el apoyo de la afición mexicana

La noche en Houston también estuvo marcada por el ambiente en las gradas, donde la afición mexicana celebró la victoria con el tradicional “Cielito Lindo”. Gil valoró el respaldo del público tras la contundente actuación del equipo. “Es extraordinario escuchar esas canciones tras la victoria. No podemos beber agua con esas canciones. Es una gran noche para el beisbol, felicito a Brasil por ir lejos y saber que están participando en el torneo”, declaró.

Finalmente, el dirigente defendió la convocatoria del receptor Alexis Wilson, destacando su capacidad defensiva y su nivel para competir al máximo nivel. “Sería un mal evaluador de talento si no llevara a Alexis Wilson. Defensivamente está a la altura de Ligas Mayores. Yo no lo he traído ni le he hecho un favor; solo he reconocido el talento que tiene”, concluyó el manager de México.

