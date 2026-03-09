Mohamed rescata el regreso de Alexis Vega y el rendimiento de jugadores de recambio ante Juárez

A pesar del triunfo y de mantener el invicto en el Clausura 2026, el ‘Turco’ no se confía del papel de favorito

El ‘Turco’ confía en seguir cosechando éxitos con los Diablos | Imago7

Los Diablos Rojos del Toluca sumaron una victoria más en el Clausura 2026, ahora ante el FC Juárez, dentro de la jornada 10. Tras llevarse otros tres puntos a la bolsa, el director técnico Antonio Mohamed se dijo feliz por el funcionamiento de su escuadra con elementos de recambio, y por el regreso a la actividad de Alexis Vega.

“Bastantes buenas noticias hoy: han jugado ocho jugadores que no tenía ritmo, y el equipo pudo mantener la fisonomía; importantísimo triunfo. La vuelta de Alexis también es importante. En líneas generales, se hizo un gran partido, mantuvimos la posición en la tabla”.

De igual manera, se dijo orgulloso porque con jugadores que veía sin sumar tantos minutos se reflejó su estilo de juego y lograron ganar de nuevo para seguir con su racha de no perder: “El invicto es por lo que hacemos, algún día se puede cortar, y estamos preparados para cualquier situación. La rotación fue buena porque salió bien; el equipo sigue respondiendo, y eso es una satisfacción enorme”

Asimismo, mencionó que si bien se saben serios candidatos a los títulos, no pueden asegurar que son los máximos favoritos a conquistarlos, por más que sus objetivos son llegar a las finales: “Lo pueden decir, pero nosotros nunca lo diremos, y obviamente no nos bajamos de ser candidatos, pero de ahí a que seamos el máximo es otra cosa. Nuestro objetivo es llegar al último partido de la liga y de la CONCACAF”.

Por último, además de mencionar que es positivo que sostendrán partidos en el Nemesio Diez en la próxima edición de la Leagues Cup, aseguró que él no puedo opinar acerca de los elementos convocados o no de la selección mexicana, esto tras ser cuestionado porque Javier Aguirre no ha tomado en cuenta ningún de sus porteros y Diego Barbosa tras ser la mejor defensiva del certamen.

Mohamed y el Toluca buscarán mantener el invicto en la jornada 11 el Clausura 2026, esto cuando reciban en la Bombonera a los Rojinegros del Atlas, escuadra que llegará con deseos del triunfo, esto después de caer en casa ante las Chivas del Guadalajara en el Clásico Tapatío de este fin de semana.

