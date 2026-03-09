Highlights del 8 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Publicado por Marcel Guzmán

El día se destacó por la larga actividad dentro del para biatlón y el snowboard paralímpico

Sigue la actividad dentro de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026, donde se llevó a cabo el tercer día de acciones en Italia. En este domingo el para biatlón y el snowboard paralímpico se robaron los reflectores al entregar diversas medallas. En la primera disciplina, China tuvo una participación destacada al ganar el oro en las pruebas de individual sentado varonil, de pie, individual VI femenil y varonil. En el otro deporte, los chinos también tuvieron presencia en lo más alto del podio, junto con Francia e Italia en distintos eventos.

