México vs Estados Unidos: horario y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección mexicana enfrenta su tercer encuentro del torneo. Se mide a un rival ante el cual cuenta con una racha positiva de victorias en sus últimos duelos

El partido entre México y Estados Unidos se jugará el lunes 9 de marzo. Reuters

La selección mexicana de béisbol afronta uno de los partidos más esperados del Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuando se mida a Estados Unidos en la fase inicial del torneo este lunes 9 de marzo. El encuentro se disputará en Daikin Park, en Houston, dentro de la actividad del grupo B, en un duelo que reúne a dos selecciones con historia reciente en esta competencia.

El partido representa el tercer compromiso de México en el torneo y llega con un antecedente que ha generado atención en los últimos años. En las últimas ediciones del Clásico Mundial, el equipo mexicano ha logrado resultados favorables ante su vecino del norte, lo que ha marcado una tendencia favorable para los de verde, blanco y rojo.

En la edición de 2023, México doblegó a Estados Unidos por 11-5, resultado que se convirtió en uno de los marcadores más amplios entre ambos dentro de la competencia. Ese triunfo tuvo como figura a Joey Meneses gracias a sus dos vuelacercas; y consolidó una estadística particular: el equipo mexicano ligó tres victorias contra Estados Unidos en el Clásico Mundial.

El historial también incluye enfrentamientos desde la primera edición del torneo en 2006. En aquella ocasión, tras un descalabro 2-0 en la primera ronda ante los de las ‘Barras y las Estrellas’, México logró un triunfo por 2-1 en la segunda ronda con una actuación destacada del lanzador Óliver Pérez, quien limitó a la ofensiva estadounidense durante su trabajo en el montículo.

Finalmente, en 2013, México volvió a imponerse en un partido disputado en Phoenix. En ese encuentro, Adrián González conectó un jonrón que impulsó carreras y permitió al equipo mexicano tomar ventaja rumbo a un triunfo por 5-2.

¿Cómo llegan México vs Estados Unidos a este partido del Grupo B del Mundial de Béisbol?

Ambas novenas lideran el Grupo B con dos victorias y cero derrotas. Los Estados Unidos se impusieron 15-5 a Brasil y 9-1 a Gran Bretaña, mientras que México doblegó 8-2 a los británicos y venció a los sudamericanos por 16-0 en seis entradas.

México vs Estados Unidos ¿A qué hora y dónde se juega el partido de este 9 de marzo de 2026?

El partido entre México y Estados Unidos se jugará el lunes 9 de marzo de 2026 en Daikin Park, en Houston. El inicio del encuentro está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas y canales. Los aficionados podrán seguir el México vs Estados Unidos a través de Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN, tanto en televisión como en servicios de streaming.

Después de este encuentro, la selección mexicana continuará su participación en el torneo con otro compromiso en la fase de grupos. El siguiente partido será frente a Italia el miércoles 11 de marzo, a las 17:00 horas.

