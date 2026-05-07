Aston VillaNottingham Forest

Del golpe a la gloria: Ollie Watkins empata el global tras un doloroso choque

Publicado por Adriana Díaz

Del dolor y la sangre a la gloria europea. Ollie Watkins vivió una de esas escenas que marcan una semifinal: fue al choque por el balón tras un tiro de esquina, impactó de frente con el brasileño Morato y llevó la peor parte, con una herida en la cabeza que obligó al ingreso inmediato del cuerpo médico. La sangre, la pausa y el vendaje parecían retratar una noche cuesta arriba para el delantero del Aston Villa, pero también terminaron por construir la imagen de un jugador dispuesto a seguir en pie cuando su equipo más lo necesitaba.

Apenas pasaron 10 minutos para que Watkins transformara el golpe en una respuesta de carácter. Con la cabeza vendada y el Villa Park encendido, el atacante apareció dentro del área tras una jugada colectiva, leyó el espacio y mandó el balón al fondo para marcar el primer gol del partido ante Nottingham Forest. Su tanto no solo empató el marcador global en la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League; también encendió el sueño del Aston Villa y convirtió una noche de dolor en un momento de esperanza.

Te puede interesar:

Friburgo vs Aston Villa en vivo, final de la UEFA Europa League 2026: fecha, horario dónde se juega y dónde ver

UEFA Europa League

Friburgo vs Aston Villa en vivo, final de la UEFA Europa League 2026: fecha, horario dónde se juega y dónde ver

Friburgo hace historia al superar al Braga y clasificar a la gran final de la Europa League

UEFA Europa League

Friburgo hace historia al superar al Braga y clasificar a la gran final de la Europa League

¡A la final de la Europa League! Un ensangrentado Ollie Watkins comanda la remontada del Aston Villa

UEFA Europa League

¡A la final de la Europa League! Un ensangrentado Ollie Watkins comanda la remontada del Aston Villa

Video