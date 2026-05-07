Del golpe a la gloria: Ollie Watkins empata el global tras un doloroso choque

Del dolor y la sangre a la gloria europea. Ollie Watkins vivió una de esas escenas que marcan una semifinal: fue al choque por el balón tras un tiro de esquina, impactó de frente con el brasileño Morato y llevó la peor parte, con una herida en la cabeza que obligó al ingreso inmediato del cuerpo médico. La sangre, la pausa y el vendaje parecían retratar una noche cuesta arriba para el delantero del Aston Villa, pero también terminaron por construir la imagen de un jugador dispuesto a seguir en pie cuando su equipo más lo necesitaba.

Apenas pasaron 10 minutos para que Watkins transformara el golpe en una respuesta de carácter. Con la cabeza vendada y el Villa Park encendido, el atacante apareció dentro del área tras una jugada colectiva, leyó el espacio y mandó el balón al fondo para marcar el primer gol del partido ante Nottingham Forest. Su tanto no solo empató el marcador global en la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League; también encendió el sueño del Aston Villa y convirtió una noche de dolor en un momento de esperanza.

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