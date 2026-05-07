Friburgo vs Aston Villa en vivo, final de la UEFA Europa League 2026: fecha, horario dónde se juega y dónde ver

Ambos equipos revirtieron su serie de semifinales para citarse el próximo 20 de mayo en el Besiktas Park

Friburgo vs Aston Villa, la gran final de la UEFA Europa League 2026 | Claro Sports

Estambul ya conoce a sus protagonistas. Tras una jornada de semifinales llena de intensidad, la UEFA Europa League ha definido el cartel para el partido más importante de su calendario: Friburgo vs Aston Villa. El conjunto alemán y el cuadro británico lograron revertir sus respectivas desventajas de los partidos de ida para sellar su boleto a Turquía, en una edición que garantiza un campeón inédito bajo el actual formato de la competición.

Este jueves 7 de mayo se completaron las llaves de semifinales. El Aston Villa de Unai Emery dio un golpe de autoridad en su estadio al golear 4-0 al Nottingham Forest, remontando el 1-0 sufrido en la ida para dejar un marcador global de 4-1. Por su parte, el Friburgo hizo valer su condición de local y derrotó 3-1 al Braga, superando el 2-1 que habían conseguido los portugueses en el primer capítulo, cerrando la eliminatoria con un acumulado de 4-3.

Final UEFA Europa League: ¿Cuándo y dónde se juega el Friburgo vs Aston Villa?

El encuentro definitivo por la corona europea se llevará a cabo en el Besiktas Park de Estambul, Turquía. El inmueble, ubicado en la zona norte del Bósforo y casa del histórico Besiktas, cuenta con una capacidad aproximada para 40 mil espectadores. Este estadio ya tiene experiencia en eventos continentales de alto calibre, pues fue la sede de la Supercopa de la UEFA en 2019, donde el Liverpool se impuso al Chelsea en una definición por penales.

La gran cita está programada para el próximo miércoles 20 de mayo de 2026. De acuerdo con la planificación oficial de la UEFA, el silbatazo inicial se dará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Friburgo vs Aston Villa: ¿Cómo llegan a la final de la Europa League 2026?

El camino del Aston Villa hacia Estambul representa un hecho histórico para la institución de Birmingham. Los Villanos regresan a una final europea tras 44 años de espera, recordando aquella mítica Copa de Europa que levantaron en 1982. Su paso por la fase de eliminación directa ha estado marcado por la contundencia en casa, tal como lo demostraron al borrar la ventaja del Nottingham Forest con cuatro anotaciones sin respuesta en la vuelta de semifinales.

Por otro lado, el Friburgo llega como la gran revelación de la Bundesliga en el plano internacional. El equipo alemán ha mostrado una notable capacidad de reacción, logrando imponerse en una serie sumamente ajustada ante el Braga. Para el club germano, esta final significa la oportunidad de conseguir su primer título de gran envergadura en el continente, consolidando un proceso de crecimiento institucional que los ha llevado a competir de tú a tú con las potencias europeas.

¿Dónde ver en vivo la final de la UEFA Europa League 2026?

La gran final de la UEFA Europa League 2026 entre Friburgo y Aston Villa se podrá seguir en vivo y en directo en México y Centroamérica a través de la señal de Claro Sports. Nuestra multiplataforma te llevará todas las emociones desde Turquía, en la que será una final inédita en la historia.

El equipo que resulte ganador en el Besiktas Park no solo levantará el trofeo de la Europa League —que con 15 kilos de peso es la pieza más pesada de la UEFA— sino que también obtendrá un beneficio deportivo directo: el boleto a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, asegurando su presencia en la máxima categoría del fútbol europeo para la siguiente temporada.

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