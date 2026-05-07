Chivas y la polémica con la FMF: José Castillo apoya a Vergara ante la controversia

José Castillo apoya la postura de Amaury Vergara sobre la controversia con la FMF, mientras Chivas se prepara para enfrentar a Tigres sin sus futbolistas del Tricolor

José Castillo respalda a Amaury Vergara. Imago 7

En el Club Deportivo Guadalajara, el mensaje de Amaury Vergara, presidente del equipo rojiblanco, defendiendo a sus jugadores convocados a la selección mexicana, luego de la polémica por el caso Toluca, fue bien recibido.

José Castillo, lateral de Chivas, respaldó abiertamente la postura del presidente del club tapatío, calificando la publicación como “muy acertada” y destacando el respaldo que esta representa para el equipo, especialmente de cara al crucial partido de este sábado en la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla por el título del Clausura 2026 ante Tigres.

“Al final, es el máximo timonel de la institución, entonces, me parece que mandó un mensaje más que contundente de respaldo. Al final, es alguien que refleja eso, que está cercano a la institución, que está cercano con nosotros, con el cuerpo técnico, ¿no? con el staff. Cumple con esa labor de mandar un mensaje contundente, sabiendo lo que representa el timonel de Chivas para la liga, por lo que representa para México”, expresó el defensor.

Vergara, en su mensaje, defendió a los jugadores convocados y solicitó el respeto a los acuerdos previos con la selección mexicana. Esto ocurrió luego de que Toluca intentara contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 ante el LAFC de la MLS. La postura de Vergara llevó a que cuatro de los cinco jugadores de Chivas convocados (Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando) no viajaron en el itinerario original, hasta que se resolvió la situación, la cual incluyó un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol advirtiendo que cualquier jugador que no llegara a la concentración de este jueves no sería tomado en cuenta para la Copa del Mundo.

Aunque las bajas son un desafío para el equipo, Castillo confía en que Chivas sabrá sobreponerse. “La situación así lo apremiaba. Desde hace tiempo ya se tenía toda esta planeación, ya existía. Entonces, es un hecho que, en ese sentido, el no contar con los seleccionados era algo que ya anticipábamos y ya sabíamos con suficiente antelación”, aseguró.

En particular, la ausencia del goleador Armando González, quien se perderá este partido, es algo que no pasa desapercibido para Castillo. “Por supuesto que fue un jugador de muchísimo peso. La cantidad de goles que nosotros hicimos como equipo, pues, los aportó él, no solamente en este torneo, sino en el año calendario, en estos dos últimos torneos. Definitivamente, es una pieza fundamental, pero hay definitivamente todas las herramientas para solventar la ausencia”, concluyó el lateral.

Con este panorama, Guadalajara enfrenta la vuelta de las semifinales obligado a remontar en casa, tras caer 3-1 en la ida ante Tigres, para avanzar a las semifinales. El duelo se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en el Estadio Akron donde el balón comenzará a rodar a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

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