Atlante y su regreso a Liga MX: “Nadie nos regaló Nada; hicimos lo que teníamos que hacer deportivamente”

El presidente del equipo, Emilio Escalante, señaló que en el club están a favor de la competencia y el ascenso

El Atlante está de regreso en la Primera División de México | Imago7

El presidente del Atlante, Emilio Escalante, habló en exclusiva para Claro Sports en W Radio, donde señaló que el regreso del Atlante a la Liga MX no fue producto de la casualidad ni de un favor, sino de un esfuerzo constante en los últimos años. La directiva del club dejó en claro que no hubo “regalos” en su vuelta a la Primera División pese a adquirir la franquicia del Mazatlán, sino que se logró por méritos propios, tras una gestión que priorizó las finanzas sanas y un trabajo deportivo consistente.

“Nadie nos regaló nada, hicimos todo lo que teníamos que hacer”, afirmó Emilio Escalante, presidente del club, resaltando el esfuerzo realizado para regresar al máximo circuito del fútbol mexicano. Tras 12 años fuera de la Primera División, los Potros de Hierro regresaron, pero de acuerdo con sus directivos, no fue un proceso fácil ni espontáneo.

El presidente del club comentó que desde su llegada al Atlante, tenían claro que el regreso sería una meta alcanzable “de la forma que fuera”. Aunque la situación fue complicada debido a los obstáculos que enfrentaron, tales como la pandemia, que afectó gravemente la economía y el fútbol en general: “Lo importante es que no dejamos de pelear y de quitar el dedo del renglón. Regresamos al Atlante a donde pertenece”.

Además, recordó que durante los primeros seis años de su gestión, lograron lo que otros no pudieron hacer durante años previos, a pesar de las dificultades. “El club fue maltratado en diferentes momentos de su historia, pero nosotros nos enfocamos en la competencia y en hacerlo todo de manera deportiva”, afirmó.

Amor al Atlante, razón por la que se compró al equipo

El regreso del Atlante a la Primera División también tiene una carga emocional importante. El presidente del club confesó que su motivación principal para comprar el equipo fue el cariño que siente por el club y la ciudad. “Lo compré por el amor que le tengo al Atlante”, expresó Emilio Escalante. Aunque al principio no sabía todo lo que implicaba la compra del equipo, su amor por el club fue suficiente para tomar la decisión de rescatar a la institución.

Recordó que en los primeros años al frente del cuadro azulgrana, el club enfrentó varias dificultades, como el cierre de estadios y la falta de público debido a la pandemia. “Fue muy difícil, no teníamos patrocinadores y tuvimos que enfrentarnos a todo eso en el peor momento para el fútbol y para el Atlante”, comentó, explicando las complicaciones que enfrentaron para lograr estabilizar al equipo y conseguir el ascenso.

A lo largo de esos años, la directiva centró sus esfuerzos en fortalecer las finanzas del club, lo cual fue crucial para dar paso a una reconstrucción deportiva sólida. “Lo primero fue tener finanzas sanas, y eso nos permitió luego enfocarnos en lo deportivo”, destacó el directivo, asegurando que, sin una base financiera sólida, el regreso a la Primera División habría sido imposible.

En Atlante están a favor de la competencia y ascenso

Respecto al tema del ascenso y descenso, la directiva dejó en claro que siempre han estado a favor de una competencia sana y equilibrada entre las dos ligas. “Estamos a favor de la competencia, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para que los equipos que asciendan puedan mantenerse”, dijo Emilio Escalante Jr, refiriéndose a las condiciones necesarias para que los clubes que suben a la Primera División puedan competir al más alto nivel.

Los directivos también destacaron la necesidad de una reestructura dentro de la Liga Expansión, con el fin de que los equipos de abajo estén mejor preparados para competir en la Primera División. “Lo que sucedía en los últimos años era que los equipos subían, pero luego rápidamente caían nuevamente”, señalaron, mencionando que esta inestabilidad era perjudicial tanto para los clubes como para la liga en general.

El Atlante está de regreso en la Primera División gracias al esfuerzo constante y estructurado que ha tenido en los últimos años, resaltando que fue sin favores ni “regalos”. A pesar de los obstáculos, la directiva dejó claro que lo logrado no fue casualidad, sino el resultado de un trabajo bien hecho, basado en la disciplina financiera y deportiva, y en un amor profundo por un club que ha sido parte fundamental del fútbol mexicano.

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