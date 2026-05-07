Antuna, sobre su bajón de juego antes de llegar a Pumas: “Me ayudó a ser más humilde”

Pumas enfrenta la vuelta ante América con humildad y concentración. Keylor Navas y Uriel Antuna hablan sobre el Clásico, su preparación y el compromiso en la Liguilla

El extremo encontró un segundo aire en el equipo auriazul | Imago7

Pumas afronta la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 ante América con un discurso de mesura, concentración y respeto al rival. El Clásico Capitalino tendrá su segundo capítulo este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde se definirá a uno de los semifinalistas del torneo, después del empate 3-3 registrado en la ida.

En la previa del partido, Keylor Navas y Uriel Antuna hablaron sobre el ambiente que rodea la eliminatoria, la obligación de competir con intensidad y la necesidad de no caer en excesos de confianza. Ambos futbolistas coincidieron en que, sin importar el marcador previo o el peso del rival, Pumas deberá sostener su idea de juego, competir con sacrificio y asumir el clásico como una oportunidad para confirmar el trabajo hecho durante el torneo.

Keylor Navas pide humildad y respeto para enfrentar al América

Keylor Navas fue claro al referirse al escenario que vive Pumas antes de la vuelta. El portero costarricense evitó cualquier lectura triunfalista y recordó que una eliminatoria de Liguilla no puede darse por resuelta antes de disputarse el partido completo. “Si hubiéramos ganado 4-0 estaría muerto el América y no viene a jugar el domingo. Los partidos hay que jugarlos todos. Ellos como nosotros tienen la misma chance. Nosotros lo tenemos claro, somos muy conscientes de lo que hay que hacer para estar en la semifinal y respetamos al rival. Hay que trabajar con humildad y sacrificio”.

El guardameta también abordó la investigación por una posible alineación indebida, tema que calificó como administrativo y externo al grupo. Para Navas, el plantel debe mantenerse enfocado en la cancha y confiar en el trabajo arbitral. “Yo creo que es un tema administrativo. A nivel de grupo estamos enfocados y tranquilos en lo que nos toca que es en la cancha. Por el tema del arbitraje, los árbitros tienen mucho que pensar con decisiones muy rápidas para pensar en si un equipo hace un cambio bien o mal. Eso corresponde a cada cuerpo técnico y eso va más allá de la decisión de un árbitro. Los árbitros son profesionales para enfrentar un partido como estos. Confiamos en su trabajo, en su lealtad y que piten lo que consideren y que sea en el partido. Nosotros a jugar y la gente a disfrutar”.

El clásico capitalino, un partido especial para Navas

Más allá del contexto competitivo, Keylor Navas reconoció que enfrentar al América tiene un significado especial. El arquero señaló que los clásicos tienen una carga emocional distinta y que los futbolistas deben vivirlos como una oportunidad privilegiada. “Para mí es especial. a pesar de que uno ha jugado muchos partidos en muchos lugares. Jugar un clásico es algo lindo. Los futbolistas nos hacen ser privilegiados donde hay dos aficiones que quieren que su equipo gane. Es una fiesta. Cada afición quiere que su equipo gane. Al final de esto también nos olvidamos que somos humanos, la vida continua, tienen que prevalecer los valores y lo tomo con mucha felicidad y con ganas de ver el estadio lleno”.

El partido se jugará en una fecha especial, el Día de las Madres, y Navas no dejó pasar ese detalle. El portero habló del deseo de darle una alegría a la afición auriazul y explicó que el trabajo con Efraín Juárez mantiene una línea de continuidad desde la pretemporada. “Es el Día de las Madres. Ojalá que podamos darle un regalo a todas las mamás pumas ese día. Lo que hablamos con Efraín es que no hay muchos secretos, se trabaja con la misma intensidad desde pretemporada. Nosotros llegamos con la misma mentalidad, eso nos deja tranquilos en que no improvisaremos, sino que tiene un propósito, entendemos la idea del entrenador, nos conocemos bastante y las conversaciones son normales sabiendo la responsabilidad para enfrentar un partido de estos”.

Al hablar de cómo se vive un clásico, Navas recordó sus primeras experiencias en Costa Rica y también los partidos que disputó en Europa. Para el guardameta, este tipo de duelos conserva una posición especial dentro de la carrera de cualquier futbolista. “Si recuerdo mi primer clásico, cuando estaba bien jovencito, es un momento especial para mí. Tiene una magia diferente. Independientemente de la liga, la gente como lo vive son momentos lindos y tanto el primer clásico en Costa Rica, en España, Francia, tienen una posición especial en mi carrera. Somos privilegiados. Muchos futbolistas no pueden disfrutarlo y nosotros queremos aprovecharla”.

El respaldo a Memote y el elogio a Efraín Juárez

Keylor Navas también se refirió a Guillermo Martínez, quien fue convocado a la selección mexicana para el Mundial. Aunque reconoció que Pumas pierde a un jugador importante, el arquero destacó el esfuerzo del delantero y el valor que representa jugar un Mundial. “Cuando hablamos con él lo felicitamos, le hicimos pasillo y es el reflejo del esfuerzo de los futbolistas que tienen el privilegio de estar en un Mundial. Para nosotros lo perdemos, pero él trabajó para eso. El irse, sé que quería estar con nosotros, pero es un Mundial. Si tiene la oportunidad de jugar le va a dar algo diferente y ojalá nos paremos del sillón a celebrar un gol de Memo porque lo sentiremos como un gol nuestro”.

El costarricense también tuvo palabras para Efraín Juárez, a quien describió como un entrenador con capacidad para enseñar, exigir y convencer al futbolista. Navas subrayó que el plantel ha aprendido a creer en la idea del técnico y a ejecutar un sistema con claridad. “Yo tenía muchos entrenadores y hay entrenadores de varios tipos. Hay unos que están capacitados para enseñar y Efra está capacitado para eso, puede sacar lo mejor de un jugador en lo personal, pero en la cancha le exige al futbolista. Cada uno tiene ese rol y esquema, esa enseñanza que ha sido un trabajo complicado donde los futbolistas aprendieron a creerle y tiene ese don que el futbolista crea, aprenda y ejecute. Son el montón de cosas positivas que tiene”.

Uriel Antuna promete entrega total ante América

Uriel Antuna también habló del clásico y dejó claro que Pumas no cambiará su mentalidad tras el resultado de la ida. El atacante señaló que el equipo jugará con la misma intensidad que mostró durante la fase regular y que la obligación será competir hasta el final. “Al final de cuentas cada partido se juega con el alma, con el corazón, con sacrificio que nos ha llevado hasta lo de ahorita. Creo que este partido no es la excepción, sino el dejar la vida dentro del campo. Jugarlo con esa garra que hemos estar trabajando y metiendo de la fecha 1 a la 17. Vamos a dejar la vida pase lo que pase. Así hubiésemos ganado o perdido 3-0, sería lo mismo”.

Antuna también celebró la convocatoria de Guillermo Martínez a la selección mexicana, al considerar que se trata de un logro colectivo y de una representación para todo el grupo auriazul. “Estamos contentísimos. Es el reflejo de lo que se hace en grupo. Esa convocatoria nos da mucho gusto a todos. Es un sueño de niño. Me tocó jugar el Mundial pasado y es un sueño, un anhelo de chiquito que lo ves en la tele y luego estás ahí. Es un logro de nosotros que nos represente en la selección”.

El atacante de Pumas también habló de su bajón futbolístico y del aprendizaje que le dejó ese proceso. Antuna reconoció que la etapa le ayudó a mirar su carrera desde otra perspectiva, con una lectura que fue más allá de lo deportivo. “Fue bastante el dolor, pero no sé si fue porque no era físico, sino que es difícil ser campeón goleador, ir a Tigres, el jugar poco, aprender a escuchar, a esperar, a ser más humilde y bajarme de esa nube me ayudó a aprender muchas cosas que no veía. No solo es para el futbol, sino para la vida. La carrera del futbolista es corta, si eres Keylor unos 20 años, pero no solo es jugar futbol. Vemos como acaban muchos jugadores y fue una circunstancia espiritual”.

Finalmente, Antuna respondió sobre la posibilidad que tuvo de llegar al América y descartó tener una postura en contra de algún club. El jugador aseguró que su carrera ha tomado distintos caminos y que cada etapa ha dependido de las oportunidades que se le han presentado. “Son perspectivas y depende cómo vean las cosas. Nunca he dicho nada. Dios me ha puesto en cada equipo diferente. Antes se dio la oportunidad de ir al América y no pasó. No soy anti ningún equipo. No es algo que he dicho y que sea. Es perspectiva no sé de quién sino que cada cabeza es un mundo”.

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