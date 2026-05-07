¿Qué clubes de Guatemala jugarán la Copa Centroamericana 2026?

Municipal, Mixco y Antigua ya lo aseguraron.

Antigua ya aseguró su pase, Comunicaciones aún debe. (Facebook Antigua)

La Copa Centroamericana 2026 comenzará a tomar forma durante el segundo semestre del año y, a medida que van finalizando los torneos locales de la región, se conocen los equipos que representarán a cada país en una de las competencias internacionales más importantes del área. En el caso de Guatemala, el próximo certamen tendrá un hecho histórico: por primera vez contará con cuatro clubes participantes, algo que refleja el crecimiento reciente del fútbol chapín en el plano regional.

A pocos días de que concluya el Torneo Clausura 2026, tres de las cuatro plazas guatemaltecas ya tienen dueño confirmado. Antigua aseguró su boleto luego de haberse coronado campeón del Apertura 2025, mientras que Municipal y Deportivo Mixco lograron clasificarse gracias a su rendimiento en la tabla anual, donde terminaron como los equipos más regulares de toda la temporada.

La única plaza restante saldrá justamente de la serie semifinal entre Comunicaciones y Xelajú, dos instituciones históricas del fútbol nacional que además de pelear por el pase a la final del Clausura, estarán disputando un lugar en el torneo internacional. Esto le añade un condimento extra a una llave que ya de por sí prometía máxima tensión y dramatismo.

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El escenario se genera porque tanto Municipal como Mixco ya tienen asegurada su presencia en la Copa Centroamericana y, al mismo tiempo, uno de ellos avanzará obligatoriamente a la final del Clausura 2026. Eso provoca que el cupo destinado originalmente al campeón del torneo se libere automáticamente para el otro finalista, garantizando así que Comunicaciones o Xelajú obtengan el boleto internacional.

Para ambos clubes, clasificar a la Copa Centroamericana supone muchísimo más que disputar un torneo adicional. Además del prestigio deportivo y la posibilidad de competir ante los mejores equipos de la región, también representa un importante ingreso económico y una oportunidad de mostrar jugadores en una vitrina internacional cada vez más observada.

En el caso de Comunicaciones, volver al plano regional aparece como una obligación institucional teniendo en cuenta su historia reciente, marcada incluso por la conquista de la Liga Concacaf en 2021. El equipo crema sabe que disputar torneos internacionales forma parte de la exigencia natural del club, por lo que quedar fuera sería interpretado como un golpe importante.

Por el lado de Xelajú, la posibilidad también tiene un valor enorme. Los “super chivos” vienen atravesando una etapa de crecimiento sostenido y sueñan con trasladar su buen presente local al ámbito centroamericano. Una eventual clasificación no solo confirmaría el gran momento deportivo del equipo, sino que además fortalecería el proyecto institucional del club de Quetzaltenango.

De esta manera, la semifinal entre cremas y chivos tendrá mucho más en juego que un simple pase a la final del Clausura 2026. Será una serie donde se disputarán prestigio, continuidad competitiva e incluso el futuro internacional de toda una temporada, en un contexto donde el fútbol guatemalteco busca consolidarse cada vez más en la región.

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