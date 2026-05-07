‘Raúl Jiménez: el pendiente más grande’; fecha, horario y cómo ver el primer episodio de la serie documental de Claro Sports

Este lunes 11 de mayo arranca “La selección en tus manos”, una serie documental de Claro Sports que muestra el lado más humano de los seleccionados

La espera para conocer las historias más profundas de los referentes del fútbol nacional está por terminar. Claro Sports presenta el adelanto del primer capítulo de su nueva serie documental titulada “La selección en tus manos”, una producción que busca profundizar en la trayectoria, los sacrificios y el lado más humano de los futbolistas que visten la camiseta de la selección mexicana. El proyecto arranca con un episodio dedicado a uno de los delanteros más resilientes de los últimos tiempos: Raúl Jiménez.

El primer capítulo, nombrado “Raúl Jiménez: el pendiente más grande”, tendrá su estreno oficial el próximo lunes 11 de mayo. La transmisión está programada para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que en el resto del continente podrá sintonizarse a las 20:00 horas de Colombia y a las 22:00 horas de Argentina. Esta serie documental estará dividida en episodios individuales, donde cada entrega se enfocará en la biografía y las experiencias personales de un jugador distinto.

En este primer adelanto, la narrativa se centra en la vulnerabilidad y la superación del actual delantero del Fulham. El material audiovisual ofrece una mirada íntima a su entorno familiar y al camino que recorrió para alcanzar el éxito en Europa, pero también se detiene en las heridas que marcaron su carrera profesional. El punto de inflexión del relato es la fractura de cráneo que sufrió en noviembre de 2020, tras un choque de cabezas con David Luiz en un enfrentamiento entre el Arsenal y el Wolverhampton.

“Como no me acuerdo, es como si me hubiera quedado dormido, desperté y ¿qué pasó?”, menciona el propio Raúl Jiménez durante el avance del capítulo, describiendo el incidente como un vacío en su memoria y el desafío más grande de su existencia.

El episodio cuenta con una amplia variedad de testimonios que ayudan a reconstruir la figura de Jiménez. Desde el ámbito personal, su esposa Daniela Basso describe aquel accidente como “el momento más difícil de toda la vida”. En el plano profesional, voces autorizadas como las de Oribe Peralta, Santiago Baños, Ricardo Peláez, Miguel ‘Piojo’ Herrera, Antonio ‘Turco’ Mohamed y Jared Borgetti analizan su evolución, desde sus inicios con la disciplina que lo caracterizó en el Club América hasta su consolidación en la Premier League.

Dentro del documental, Jared Borgetti analiza en pantalla la capacidad técnica de Raúl y la inminente oportunidad que tiene de convertirse en el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, superando las cifras establecidas por otras leyendas del balompié nacional. El relato balancea esta ambición estadística con la realidad de un hombre que tuvo que aprender a jugar de nuevo tras una lesión cerebral grave.

Finalmente, el capítulo también hace un recorrido por las instituciones que han marcado su carrera, abordando su paso por el América, el Atlético de Madrid, el Benfica y su etapa dorada con el Wolverhampton. No te pierdas “Raúl Jiménez: el pendiente más grande”, el primer episodio de la nueva serie documental de Claro Sports titulada “La selección en tus manos”.

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