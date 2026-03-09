Egan Bernal, a la espera del retorno tras frenar su calendario

El pedalista del INEOS no pudo estar ni en la Strade Bianche ni en la Tirreno-Adriático. Todo indica que es cuestión de semanas para tener el alta médica.

Egan Bernal, pedalista del INEOS – Manon Cruz, Reuters.

Egan Bernal tuvo un emocionante inicio de año en las calles de Zipaquirá. El duelo del maillot ‘Tricolor’ logró imponerse en los Nacionales de Ruta, llevándose los honores en la prueba clave para defender el título y seguir más que vigente. Sin embargo, los temas físicos le han cambiado los planes.

El referente de 29 años estaba en los planes del INEOS para el Strade Bianche y la Tirreno-Adriático, dos de las carreras más importantes en el inicio de la temporada previo al Giro de Italia. Infortunadamente, Bernal no pudo participar en ninguna de las dos. La ausencia del cafetero llamó poderosamente la atención.

Aunque no hay un parte médico oficial, difundido por el INEOS Grenadiers, tampoco parece ser una situación de gravedad. Cabe recordar que, el pasado 28 de febrero, quedó en la séptima posición de la Faun-Ardèche Classic tras cumplir con una exigente escalada al Mur de Royes.

¿Cuál sería la gravedad de la lesión de Egan Bernal?

Todo indica que Bernal volverá para finales de marzo. Su gran objetivo es la Volta a Catalunya, que se disputará entre el 23 y 29 de marzo, pero por lo pronto, tendrá que recuperarse de una lesión muscular. Esas son las versiones sobre la dificultad que le impidió perderse dos de los eventos más llamativos en el WorldTour.

Algunos indican que se trata de una sobrecarga o distensión. Otras voces aseveran que es más un tema de precaución. El temor radica en que el proceso de recuperación afecte el rendimiento de cara a la ronda catalana.

Egan Bernal, en el Mundial de Ciclismo (Miguel Riopa – AFP)

Queda tiempo todavía para el Giro de Italia, la primera ‘grande’ del año, que se llevará a cabo en mayo. Posiblemente la lesión cambie la hoja de ruta, pero espera, en Cataluña, ir tomando el ritmo de competencia.

