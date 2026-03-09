¿El primer paso para dejar la F1? Verstappen confirma su debut en las 24 horas de Nürburgring

El cuatro veces campeón del mundo competirá con su equipo que mezcla motor Mercedes y patrocinio de Red Bull

Verstappen correrá en la GT3. | Reuters y @IntercontGTC

No se puede ocultar que Max Verstappen está más que insatisfecho con la nueva reglamentación de la Fórmula 1 y que, tras cuatro campeonatos al hilo, su personalidad busca nuevos retos. Lo anterior pueden ser las razones por las que Mad Max comience a pensar en apartarse de la máxima categoría. Y, tal vez, ya dio el primer paso al confirmar su presencia en las 24 Horas de Nürburgring.

El neerlandés participará con su propio equipo, Verstappen Racing, al volante de un Mercedes-AMG GT3. Compartirá el auto con los pilotos Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer, una alineación que combina experiencia en competencias de resistencia y campeonatos GT. El proyecto cuenta además con el respaldo de Red Bull y Mercedes-AMG Motorsport, mientras que la estructura operativa estará a cargo del Team Winward Racing.

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 lleva tiempo preparándose para competir en el exigente trazado del Nürburgring Nordschleife. En 2025 completó 14 vueltas al circuito con un Porsche Cayman GT4 y logró obtener la licencia DMSB necesaria para competir con vehículos GT3. Posteriormente participó en la novena ronda de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), donde consiguió la victoria al volante de un Ferrari 296 GT3.

Ahora Verstappen da un paso más en su programa dentro de las carreras de resistencia. Antes de su debut en las 24 horas, tomará parte en la segunda ronda de la NLS 2026 como parte de su preparación. Esa competencia se disputará el 21 de marzo, apenas una semana después del Gran Premio de China de Fórmula 1.

La mítica carrera de resistencia en el Nürburgring está programada del 14 al 17 de mayo. Sin embargo, existe la posibilidad de que Verstappen también participe en la sesión de clasificación prevista del 18 al 19 de abril, en caso de que el Gran Premio de Arabia Saudita sea cancelado debido al conflicto que se vive actualmente en Oriente Medio.

El equipo utilizará el número 3, el mismo que Verstappen emplea esta temporada en la Fórmula 1. El nombre oficial de la escudería para estos eventos será Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, con una decoración en la que la marca Red Bull tendrá presencia destacada.

“El Nürburgring Nordschleife es un lugar especial. No hay otro circuito como este. Las 24 Horas de Nürburgring han estado en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, así que estoy encantado de que ahora podamos hacerlo realidad”, explicó el piloto neerlandés. El año pasado obtuve mi permiso DMSB para Nordschleife y competí en NLS9, donde ganamos. Esa preparación es invaluable, porque aprendimos mucho que podemos aplicar a nuestro programa este año con NLS2 y la carrera de 24 horas. Contamos con una alineación sólida con Dani, Jules y Lucas, y un apoyo fantástico de Red Bull y Mercedes-AMG Motorsport”, concluyó Verstappen.

