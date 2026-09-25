Félix Fernández recuerda a Antonio de Nigris previo al Atlante vs Monterrey
El exportero evoca los duelos entre Atlante y Monterrey, recordando un golazo del Tato Noriega y el complejo e impresionante remate de cabeza de Toño de Nigris
Félix Fernández revive los enfrentamientos previos entre Atlante y Monterrey recordando el golazo que le anotó el Tato Noriega, a quien rememora con humor por su característico estilo ochentero. Asimismo, al evocar la estrecha amistad que lo unía a Antonio ‘Toño’ de Nigris, destaca sus aptitudes como seleccionado nacional, su enorme voluntad y un extraordinario y complejo remate de cabeza con el que se despachó para vencer al arquero desde ángulos donde parecía imposible.