La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes van al Duelo de Salvación hoy 25 de septiembre y quién ganará?

La Casa de los Famosos México 2026 llega a su recta final y los sobrevivientes buscarán mantenerse con vida para competir por los 4 millones de pesos

¿Quién se salvará en la Casa de los Famosos? | X:@LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 entra en sus últimos días de competencia y la tensión aumenta entre los habitantes que todavía buscan un lugar en la gran final. Memo Schutz, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Ese Pérez y Gema Garoa se encuentran en riesgo después de la última nominación y uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia si no consigue el respaldo suficiente del público. Con la recta final cada vez más cerca, cualquier oportunidad para cambiar el destino de los nominados puede resultar determinante.

Sin embargo, esta semana apareció una última posibilidad para modificar el panorama con una dinámica que ya provocó polémica entre los seguidores del reality. Se trata de una competencia que pondrá a prueba a los nominados y que puede cambiar el rumbo de la placa justo cuando quedan pocos días para conocer al ganador de la temporada. La llamada carrera de patos se perfila así como uno de los momentos más importantes de esta etapa, con una oportunidad que podría alterar el camino de uno de los habitantes hacia la gran final.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes van hoy al Duelo de Salvación?

Quedan pocos días para el final de La Casa de los Famosos México y ahora todo puede definirse en la carrera de patos, una prueba que dará al ganador un boleto directo a la semana final. El reto llega en un momento especialmente delicado para los habitantes que siguen en la placa, pues además de jugarse la permanencia, tendrán que enfrentarse a una competencia que ya tiene una ventaja de por medio. Gema ganó el elevador del destino y, como premio, comenzará la carrera entre 100 y 200 metros por delante de sus compañeros. La competencia promete convertirse en uno de los momentos más tensos de la temporada, ya que quien logre imponerse podrá olvidarse de la eliminación y pensar desde ese momento en la gran final.

Y justo ahí está la polémica que ha provocado la carrera de patos entre los seguidores del reality. La producción había anunciado que la salvación de la semana anterior, ganada por Mariana Ochoa, sería la última de la temporada, por lo que la aparición de esta nueva dinámica tomó por sorpresa al público. Aunque ya no se presenta como una gala de salvación, el efecto termina siendo muy parecido: el nominado que gane el reto sale de la placa y obtiene su pase directo a la semana final. Para varios seguidores, esto representa un cambio en las reglas del juego justo cuando las votaciones pueden resultar decisivas, mientras que en redes sociales ya aparecieron críticas y acusaciones de fraude contra la producción. Ahora, más allá de la polémica, los habitantes tendrán que demostrar quién puede aprovechar mejor la oportunidad, porque una sola carrera podría cambiar por completo el camino hacia la final.

¿Quiénes son los nominados para salir este domingo 27 de septiembre de La Casa de los Famosos México?

La última gala de nominación de La Granja VIP 2026 llegó con una sorpresa que cambió por completo las reglas del juego y dejó a los habitantes con una estrategia que, al final, no les sirvió de nada. Antes de entrar al confesionario, Galilea Montijo y La Jefa les dieron permiso para hacer complot, así que varios participantes aprovecharon la oportunidad para unir fuerzas. Gema, Karina Torres y Ese Pérez pactaron sus votos, mientras el resto optó por actuar de manera individual. Sin embargo, dentro del confesionario apareció la verdadera trampa: en lugar de repartir puntos negativos para colocar a sus compañeros en riesgo, los habitantes tuvieron que entregar 3, 2 y 1 punto positivo a quienes, desde su perspectiva, merecían un lugar en la gran final. La estrategia de quienes habían planeado utilizar el complot para perjudicar a sus rivales quedó sin efecto y la mecánica terminó por dar un giro inesperado.

Con los resultados sobre la mesa, Yahir y Karina Torres obtuvieron la mayor cantidad de votos positivos y aseguraron de forma automática su pase a la gran final, donde ya los esperaba Mariana Ochoa, quien tenía su lugar garantizado gracias a la chamarra dorada. Del otro lado quedaron los últimos cinco nominados de la temporada: Gema Garoa, Brianda Deyanara, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia, quienes no alcanzaron los votos positivos necesarios para evitar la placa. Ahora, los cinco dependerán del apoyo del público para continuar en la competencia y pelear por el premio de 4 millones de pesos. Con esta última nominación, la casa entra en su tramo definitivo y cada voto puede marcar la diferencia entre llegar a la gran final o despedirse de la competencia a un paso de la gloria.

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Gema Garoa

¿Cuándo es y dónde ver en vivo la final de La Casa de los Famosos México 2026? Fecha y horario

La cuenta regresiva ya está en marcha para conocer al gran ganador de La Casa de los Famosos México 2026. La cuarta temporada llegará a su gran final el domingo 4 de octubre, fecha en la que uno de los habitantes se quedará con el triunfo después de 10 semanas de competencia, nominaciones, pruebas, estrategias, alianzas, polémicas y momentos que marcaron la convivencia dentro de la casa. Hasta el momento, la producción no ha confirmado un horario distinto al de las galas dominicales, por lo que la emisión comenzará a las 20:30 horas por Las Estrellas. El desenlace promete una gala con sorpresas, emociones y la tensión propia de una competencia que llega a su momento decisivo.

No olvides que Claro Sports tendrá el seguimiento de todo lo que ocurra en la recta final. En nuestro sitio podrás encontrar noticias, spoilers, adelantos, rumores, estrategias y los movimientos de los habitantes, además de las claves que pueden marcar el desenlace de la temporada. La cuenta regresiva ya comenzó y cada acontecimiento puede tener peso en la definición del ganador. Sigue en Claro Sports toda la información de La Casa de los Famosos México 2026 y acompaña la competencia hasta el momento en que el público conozca al nuevo campeón.