Roberto García Orozco analiza la roja a Adalberto Carrasquilla en el Atlas vs Pumas: “Es una acción de tarjeta amarilla”

El exárbitro explicó que Óscar Mejía debió recibir el llamado del VAR para revisar la expulsión del panameño durante la jornada 9

Roberto García Orozco analizó para Claro Sports una de las jugadas arbitrales más discutidas de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX: la expulsión de Adalberto Carrasquilla durante el Atlas vs Pumas. El exárbitro señaló que Óscar Mejía tomó una decisión incorrecta y que el VAR debió intervenir para que el silbante revisara nuevamente la acción.

“Hay una jugada hacia el final del partido que es la tarjeta roja a Carrasquilla, el panameño. Aquí el árbitro fue Óscar Mejía”, explicó García Orozco, quien también recordó que el silbante regresó a la actividad después de una lesión y una intervención quirúrgica. Sobre la acción, señaló: “Considero que es una acción de una tarjeta amarilla”, debido a la intensidad del contacto y a que Carrasquilla flexionó el pie antes de tocar a su rival con la punta del zapato.

El análisis arbitral también incluyó otras acciones de la jornada. En el Toluca vs Santos, García Orozco revisó la amonestación a Federico Pereira, el gol lagunero que, según su análisis, debió ser invalidado por una falta previa de Esteban Lozano sobre Everardo López, así como la expulsión de este último tras la intervención del VAR y una mano accidental que provocó la anulación de otro gol. En el Querétaro vs León, destacó el penal señalado a favor de los esmeraldas por la sujeción de Lucas Abascia sobre Édgar Guerra.

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