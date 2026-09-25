Nahuel Guzmán defiende el momento de Tigres: “No lo considero una crisis”

El portero felino asegura que el grupo se mantiene unido pese al mal inicio y recuerda otros torneos en los que Tigres logró reaccionar

El guardameta reaccionó a la mala racha de los felinos | Imago 7

Tigres atraviesa uno de sus momentos más complicados de los último años. Con apenas una victoria en nueve partidos, el conjunto regiomontano ocupa la posición 16 de la clasificación con siete puntos y se encuentra lejos de los primeros lugares.

En sus últimas cuatro jornadas perdió ante FC Juárez, que hasta entonces había caído en todos sus partidos; empató el Clásico Regio frente a Monterrey; igualó ante Necaxa, que acumula siete encuentros consecutivos sin ganar; y repartió puntos con Santos, equipo que también suma siete unidades y ocupa el puesto 17.

Este sábado, el cuadro felino recibirá a Puebla en el Volcán con la intención de cortar la mala racha antes del parón internacional, aunque el panorama posterior tampoco será sencillo. Los felinos regresarán ante el líder Tijuana, visitarán al segundo lugar Chivas y posteriormente enfrentarán a León, Pumas y Pachuca, antes de cerrar el torneo frente a Cruz Azul y América, ambos dentro del top 4 de la clasificación.

Nahuel Guzmán descarta que Tigres atraviese una crisis

Pese a los resultados y la posición del equipo en la tabla, Nahuel Guzmán rechazó que la situación pueda calificarse como una crisis.

“Bueno, primero claro y concreto: no lo considero una crisis. El grupo es un grupo sano, generalmente las cosas se enfocan en algo más grande. Por lo menos a nivel de grupo colectivo del equipo no lo considero; ustedes sacarán otros fundamentos, pero desde mi lugar y mi posición no lo considero una crisis”.

El argentino recordó también otros momentos complicados durante la etapa de Ricardo Ferretti, cuando el equipo acostumbraba comenzar los torneos con dificultades antes de mejorar en la segunda parte del campeonato.

“Los que hace mucho están acá en Tigres se acuerdan que en la época de Tuca nos mataban porque los primeros siete u ocho partidos no le ganábamos a nadie, era un desastre, y en los últimos diez partidos o la segunda mitad del torneo el equipo arrancaba”.

“Las situaciones y los contextos son diferentes, sí, ¿pero por qué no verlo, sentirlo y creerlo de esa manera también? Es un torneo y un formato que te da posibilidad a todo eso, por lo menos a quince equipos les da posibilidades hasta las últimas tres o cuatro fechas”.

Las reuniones internas y la unión del vestidor

Ante el mal momento deportivo, el plantel ha sostenido reuniones internas, algo que Guzmán considera habitual tanto en los buenos como en los malos momentos. “Es un momento donde tenemos que estar juntos nosotros sin que influya el afuera, sin que un comentario, una crítica, una fake news, o cualquier cosa que sea”.

“Y hablan todos, todos tienen la posibilidad de hablar. Son momentos, son situaciones, son reuniones donde todos tienen la posibilidad de expresar, desde el más chico hasta los más viejos en este caso. Creo que son momentos, lugares y oportunidades para poder expresar sensaciones del que está jugando y de los que no están jugando, y pasa en las malas y pasa en las buenas”.

El guardameta insistió en que tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva comparten el objetivo de devolver al club a los puestos a los que está acostumbrado. “Entonces es habitual, normal, y sí, el deseo tanto de la directiva como del cuerpo técnico como de nosotros y me imagino de la gente es poner a Tigres en el lugar que todos creemos”.

Su futuro en Tigres y la renovación

También se refirió a su situación personal y reconoció que cualquier posibilidad de continuar en el club dependerá de su rendimiento. “Yo para ganarme una renovación, poder seguir estando vigente, poder seguir siendo parte de esta institución, de este club, me siento comprendido; el club, el equipo, la institución y la gente exigen resultados”.

“Entonces eso lo tengo claro: rendimiento no solamente el día de partido, no solamente el fin de semana, sino rendimientos en el día a día, responsable de situaciones que no son solamente futbolísticas”.

“Visto de esa manera, mi trabajo es diario, el día a día es demostrar que quiero seguir estando, que quiero ser parte, que estoy involucrado. Todavía me siento competitivo, todavía siento vigencia. Voy a cumplir años en febrero, me queda el vínculo todavía y el tiempo irá marcando los pasos también”.

La llegada de Vucetich después de su historia con Rayados

Sobre trabajar bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich, uno de los entrenadores más identificados históricamente con Rayados, Guzmán reconoció que inicialmente fue una situación poco habitual.

“Al principio pudo haber parecido raro, la verdad, a lo largo del sentimiento personal, y con los días y las conversaciones también todos hemos demostrado, no solamente los profes sino técnicos y nosotros como jugadores, el profesionalismo que merece esta situación. Nadie va a discutir la trayectoria y la experiencia”.

“Al principio por ahí parecía raro para todos, me parece que para ustedes también por eso lo están preguntando, pero con el tiempo él y su cuerpo técnico se han encontrado con un grupo sano y profesional que trabaja dispuesto, Me tocó una situación compleja; creo que los primeros pasos fueron tratar de hacernos fuertes en algunos aspectos, sobre todo de lo defensivo. Hemos vuelto a colgar el cero en nuestro partido, era necesario para todos, y de a poco empezó a implementar su forma y su giro”.

Tigres busca repetir una reacción como las del pasado

Para el arquero, las experiencias de los jugadores que llevan más tiempo en el club pueden ser importantes para afrontar un calendario que aumentará considerablemente su dificultad después del duelo frente a Puebla.

“Hubo una situación muy parecida a esta y creo que la crítica fue peor. A lo mejor yo lo he pasado y otros chicos no, pero dentro de las reuniones hablábamos de que estas experiencias están para ponerlas sobre la mesa”.

“Me parece importante esos encuentros para decir ‘mira, pasa esto, pero puede pasar esto’, porque más allá del partido de mañana vienen partidos dificilísimos con los que están más arriba que nosotros y con los que podemos acercarnos en puntos; ver esa parte optimista hace que trabajemos para estar mejor”.