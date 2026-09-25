Necaxa vs América en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 10

Necaxa recibe al América en la Jornada 10 del Apertura 2026. Revisa horario, alineaciones probables, antecedentes y momios del duelo de Liga MX

Partidos en vivo: Necaxa vs América | Claro Sports

Los Rayos del Necaxa reciben a las Águilas del América en uno de los partidos que cerrarán la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Estadio Victoria será sede de un encuentro en el que ambos equipos llegan con objetivos distintos dentro del torneo.

Necaxa buscará aprovechar la condición de local para sumar puntos después de un inicio irregular en el campeonato. El conjunto de Aguascalientes llega con la necesidad de mejorar sus resultados y encontrar mayor estabilidad en la segunda parte del certamen.

Por su parte, América llega ubicado en la parte alta de la clasificación del Apertura 2026, aunque con la intención de recuperar ritmo después de algunos resultados adversos. Las Águilas intentarán regresar a la senda del triunfo en su visita a los Rayos.

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El duelo entre Necaxa y América también representa un nuevo capítulo en una rivalidad con varios enfrentamientos recientes. Los últimos cinco partidos entre ambos equipos registran una victoria para cada club y tres empates, por lo que el historial reciente muestra encuentros cerrados.

Fecha, horario y dónde ver el Necaxa vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido Necaxa vs América de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Para seguir el partido en vivo, la transmisión estará disponible a través de las plataformas y señales autorizadas para el torneo. De acuerdo con la programación previa del encuentro, el duelo forma parte de la oferta de transmisión de FOX para esta fecha de la Liga MX.

Necaxa llega al compromiso después de una etapa con resultados que lo mantienen en la pelea por mejorar su posición en la tabla, mientras que América afronta la jornada con la intención de mantenerse entre los primeros lugares del campeonato.

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Alineaciones probables del Necaxa vs América para la jornada 10 de la Liga MX 2026

Para el encuentro ante las Águilas, Necaxa podría presentar una alineación con Luis Jiménez en la portería; Agustín Oliveros, Kaiky Naves, Alexis Peña y Raúl Martínez en defensa; Javier Ruiz, Pedro Pedraza y Lorenzo Faravelli en mediocampo; mientras que Kevin Rosero, Juan David Valencia y Julián Carranza completarían el ataque.

Por parte del América, el posible once estaría conformado por Rodolfo Cota como portero; Cristian Borja, Santiago Ramos, Ramón Juárez y Dago Espinoza en la zona defensiva; Edwin Cerrillo, Raphael Veiga y Erick Sánchez en mediocampo; además de Alex Zendejas, Miguel Borja y Carlos Álvarez como referentes ofensivos.

Antecedentes y últimos resultados del Necaxa vs América en la Liga MX

El historial reciente entre Necaxa y América muestra una serie de partidos equilibrados. En el duelo más reciente, disputado el 31 de enero de 2026, las Águilas consiguieron una victoria por 2-0 ante los Rayos.

Antes de ese resultado, ambos equipos empataron 1-1 el 26 de julio de 2025, mientras que el 14 de febrero de 2025 Necaxa consiguió un triunfo de 2-3 en cancha del América. El 21 de septiembre de 2024 terminaron nuevamente igualados 1-1 y el 27 de enero de 2024 empataron sin goles.

En los últimos cinco enfrentamientos directos, América suma un triunfo, Necaxa uno y se han registrado tres empates, una tendencia que refleja la paridad entre ambos clubes en sus encuentros recientes.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 10?

De acuerdo con los momios publicados por caliente.mx, América aparece como favorito para llevarse la victoria en el Estadio Victoria. Las cuotas previo al partido son:

Resultado Momio Necaxa +280 Empate +265 América -110

El partido representa una oportunidad importante para ambos equipos dentro del Apertura 2026. Necaxa buscará hacer valer su localía y sumar puntos, mientras que América intentará mantener su presencia en la zona alta de la clasificación.

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