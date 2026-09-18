La peculiar atajada de Ronaldo Beltrán que también realizó Félix Fernández

Publicado por Abraham Bencid

Félix Fernández comparó la atajada de Ronaldo Beltrán ante Atlas con una acción similar que protagonizó frente a Celaya durante su etapa como portero

En la sección ‘El recuerdo de Félix Fernández’, el exguardameta encontró similitudes entre una acción de su carrera y la atajada que protagonizó Ronaldo Beltrán en el Toluca vs Atlas de la Jornada 8 del Apertura 2026. En los primeros minutos del encuentro, Víctor Ríos definió cruzado, el balón golpeó el poste y el rebote terminó en las manos del portero escarlata, quien pudo bloquearlo para evitar el gol rojinegro. La jugada llevó a Fernández a recordar una acción similar ante Celaya, cuando un disparo también se estrelló en el poste y, tras el rebote, reaccionó para alcanzar el balón y desviarlo, una intervención que utilizó para comparar la capacidad de reacción de ambos guardametas.

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