La peculiar atajada de Ronaldo Beltrán que también realizó Félix Fernández

Félix Fernández comparó la atajada de Ronaldo Beltrán ante Atlas con una acción similar que protagonizó frente a Celaya durante su etapa como portero

En la sección ‘El recuerdo de Félix Fernández’, el exguardameta encontró similitudes entre una acción de su carrera y la atajada que protagonizó Ronaldo Beltrán en el Toluca vs Atlas de la Jornada 8 del Apertura 2026. En los primeros minutos del encuentro, Víctor Ríos definió cruzado, el balón golpeó el poste y el rebote terminó en las manos del portero escarlata, quien pudo bloquearlo para evitar el gol rojinegro. La jugada llevó a Fernández a recordar una acción similar ante Celaya, cuando un disparo también se estrelló en el poste y, tras el rebote, reaccionó para alcanzar el balón y desviarlo, una intervención que utilizó para comparar la capacidad de reacción de ambos guardametas.

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