Carlos Álvarez se sincera: su comida favorita, el jugador que lo sorprendió en América y su sueño ante Chivas

Carlos Álvarez vivió una dinámica de preguntas rápidas en Claro Sports por W Radio, donde el nuevo jugador del América habló de sus primeras experiencias en México, sus compañeros dentro del plantel y sus expectativas antes de la posibilidad de disputar su primer Clásico Nacional ante Chivas. El mediocampista español también compartió algunas de sus preferencias fuera del terreno de juego.

Ante la pregunta sobre si elegía tacos o paella, Álvarez se quedó con el platillo español: “Paella”. El futbolista agregó que todavía no ha probado los tacos y, por esa razón, mantuvo su elección. También respondió que prefiere la comida sin picante y que puede desempeñarse tanto como extremo derecho como enganche. Sobre qué prefiere entre gol o asistencia, eligió: “Asistencia”.

El jugador azulcrema explicó que lo que más le ha sorprendido de México ha sido el propio América. “El club. Me he encontrado con un club increíblemente grande, mucho más de lo que yo incluso pensaba”, comentó. Además, al ser cuestionado sobre el futbolista que más llamó su atención en sus primeros entrenamientos, eligió a Brian Rodríguez, mientras que señaló a Alejandro Zendejas como el compañero con quien más se identifica dentro del campo. “Tenemos los dos la forma de ver el fútbol muy parecida”, explicó.

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De cara al Clásico Nacional, Carlos Álvarez también respondió qué preferiría conseguir para darle la victoria al América: gol o asistencia. Su elección fue clara: “Gol”. Finalmente, el español compartió cómo le gustaría ser recordado por la afición azulcrema después de su paso por el club: “Que fue un futbolista que lo dejó todo y que dio grandes noches al club”.

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