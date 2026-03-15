Hamilton logra su primer podio con Ferrari y define el GP de China como histórico

El siete veces campeón del mundo destacó la pelea rueda a rueda con Leclerc en una de sus carreras más emocionantes

Hamilton tuvo una carrera histórica con Ferrari. | Reuters.

Lewis Hamilton consiguió su primer podio en un Gran Premio con Ferrari tras terminar en el tercer sitio del Gran Premio de China. El siete veces campeón del mundo protagonizó una carrera intensa en la que peleó rueda a rueda con su compañero Charles Leclerc y con los pilotos de Mercedes.

El británico, que llegó a la escudería italiana para la temporada 2025 de Fórmula 1, vivió una jornada especial al subir por primera vez al podio con el equipo de Maranello en una carrera oficial. Tras la competencia, Hamilton no ocultó su emoción y calificó la prueba como una de las más entretenidas de su trayectoria.

“Es una de las carreras más divertidas que he tenido en mucho, mucho tiempo, si es que alguna vez ha habido alguna. El hecho de que los coches sean como son este año y esa batalla con Charles al final fue increíble, una gran lucha rueda a rueda, muy limpia y justo lo que queremos”..

El piloto también reconoció que durante la pelea con Leclerc hubo incluso un ligero contacto, aunque sin consecuencias. “Creo que hubo un momento en el que nos tocamos, pero fue solo un roce, así que no pasa nada. Pero de eso se trata. Se trata de una carrera dura”, añadió.

Hamilton felicita a Kimi Antonelli tras la carrera

El piloto de Ferrari también dedicó unas palabras al joven Kimi Antonelli, quien ocupa el asiento que Hamilton dejó en Mercedes y que obtuvo la primera victoria de su corta carrera.

“Bueno, en primer lugar tengo que dar una enorme felicitación a Kimi. Estoy muy, muy feliz por ti, amigo, y me siento muy honrado de poder compartir este momento con él”. El británico recordó que Antonelli heredó su lugar en la escudería alemana y reconoció el trabajo del equipo de Brackley.

“Obviamente, él ocupó mi asiento en este gran equipo, así que muchas felicitaciones a Mercedes”, agregó.

Ferrari reconoce que aún debe recortar distancia con Mercedes

Durante la carrera, Hamilton llegó a colocarse momentáneamente en el liderato gracias a una buena salida de Ferrari. Sin embargo, con el paso de las vueltas la ventaja de Mercedes se hizo evidente. El desgaste de neumáticos terminó afectando a los Ferrari en su intento por mantener el ritmo de los monoplazas alemanes.

“De momento nos están dejando muy atrás. Tengo que dar las gracias de todo corazón a todo el mundo en Ferrari, a todos los que están en Maranello, por habernos colocado en esta posición”.

Hamilton concluyó que el equipo tiene una buena base para seguir mejorando a lo largo de la temporada.

“Sabemos que no es exactamente donde queremos estar. Queremos estar delante, pero tenemos una gran plataforma sobre la que trabajar y solo tenemos que pisar el acelerador a fondo”, finalizó.

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