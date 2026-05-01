Calendario Bienestar mayo 2026: pago de pensión, becas y otros programas; montos y consulta por letra

La dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio se realizará de forma escalonada, con base en la primera letra del apellido

Tarjeta del Banco Bienestar | X: @bbienestarmx

Los pagos del Bienestar de mayo 2026 generan dudas entre millones de beneficiarios, especialmente porque el depósito no inició el viernes 1 de mayo. La dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio se realizará de forma escalonada, con base en la primera letra del apellido, para evitar saturación en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar.

Aunque el calendario oficial debe confirmarse por los canales de la Secretaría del Bienestar, el esquema previsto apunta a que los depósitos arranquen el lunes 4 de mayo. Además, algunos beneficiarios podrían recibir hasta 12,800 pesos, pero no se trataría de un bono generalizado, sino de casos específicos por acumulación de bimestres o adelantos extraordinarios.

¿Cuándo empiezan depositar los pagos y por qué no fue el 1 de mayo?

Los depósitos comenzarían el lunes 4 de mayo, debido a que el 1 de mayo es Día del Trabajo y está considerado como día inhábil. A esto se suma que el 2 y 3 de mayo caen en fin de semana, por lo que la operación bancaria se reactivaría hasta el primer día hábil del mes.

La Secretaría del Bienestar suele organizar los pagos por orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido. Este método busca que los beneficiarios acudan de manera ordenada y que no se generen filas excesivas en los bancos.

Pensiones, becas y qué otros pagos del bienestar caen en mayo: lista completa

Entre los apoyos contemplados para mayo se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el apoyo para Madres Trabajadoras. Los montos reportados para 2026 son de 6,400 pesos para adultos mayores, 3,100 pesos para Mujeres Bienestar, 3,300 pesos para personas con discapacidad y 1,650 pesos para Madres Trabajadoras.

En el caso de las becas, el calendario puede operar de forma distinta. Los apoyos educativos como la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro o la Beca Rita Cetina deben verificarse en los canales oficiales de becas, ya que no siempre se dispersan en las mismas fechas que las pensiones.

¿Quién podría cobrar hasta 12,800 pesos en mayo?

Los beneficiarios que podrían recibir hasta 12,800 pesos serían adultos mayores con dos bimestres acumulados de la Pensión Bienestar, ya que el monto regular es de 6,400 pesos por bimestre. Este escenario no aplica para todos los derechohabientes y dependería de casos específicos, como adelantos, rezagos o ajustes vinculados a procesos extraordinarios.

También puede haber confusión con el llamado “pago doble”, porque algunas personas reciben más de un ingreso en el mismo mes. Por ejemplo, un adulto mayor puede cobrar su pensión del IMSS o ISSSTE y, además, la Pensión Bienestar, pero eso no significa que exista un bono adicional para todos.

Así sería el calendario de pagos: consulta por la letra de tu apellido

El calendario tentativo de pagos para mayo 2026 quedaría de la siguiente manera, sujeto a confirmación oficial:

A: 4 de mayo

4 de mayo B: 5 de mayo

5 de mayo C: 6 y 7 de mayo

6 y 7 de mayo D, E y F: 8 de mayo

8 de mayo G: 11 y 12 de mayo

11 y 12 de mayo H, I, J y K: 13 de mayo

13 de mayo L: 14 de mayo

14 de mayo M: 15 y 19 de mayo

15 y 19 de mayo N, Ñ y O: 20 de mayo

20 de mayo P y Q: 21 de mayo

21 de mayo R: 22 y 25 de mayo

22 y 25 de mayo S: 26 de mayo

26 de mayo T, U y V: 27 de mayo

Las autoridades recomiendan revisar el saldo antes de acudir al banco y no retirar el dinero de inmediato si no es necesario. El depósito permanece seguro en la cuenta del Banco del Bienestar y puede utilizarse con tarjeta en establecimientos con terminal bancaria, lo que ayuda a evitar filas y posibles confusiones.

Te puede interesar: