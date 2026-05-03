Arsenal vs Atlético de Madrid en vivo: horario y dónde ver la semifinal de vuelta de la Champions League 2026

Arsenal recibe al Atlético tras el 1-1 en la ida; los ingleses llegan con bajas clave y ventaja de localía en la pelea por la final europea

Arsenal vs Atlético de Madrid, en vivo online | Claro Sports

Arsenal recibe al Atlético de Madrid por el pase a la final de la Champions League 2026. El equipo de Mikel Arteta llega tras vencer 3-0 al Fulham en la jornada 35 de la Premier League y sostener el liderato con 76 puntos, mientras el conjunto de Diego Simeone viene de imponerse 2-0 al Valencia en Mestalla con asistencia de Obed Vargas y rotaciones en su once titular.

El partido de ida terminó 1-1 en el Metropolitano, con goles de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez desde el punto penal. La eliminatoria quedó abierta y obliga a ambos equipos a buscar el resultado en Londres, donde los Gunners mantienen su fortaleza como local en la temporada europea.

Arsenal ha recuperado su rendimiento ofensivo en el cierre de la temporada tras la goleada a los Cottagers, donde amplió su ventaja a seis puntos sobre el Manchester City, que tiene partidos pendientes. En casa ante los rojiblancos, buscarán mantener el mismo nivel, tras romper una racha de ocho partidos sin marcar dos goles o más.

Los rojiblancos llegan al encuentro con descanso adicional. Diego Simeone aprovechó el fin de semana para rotar a varios titulares pensando en esta semifinal de vuelta. El equipo utilizó variantes en su once y gestionó cargas físicas en un tramo de la temporada donde ya no se juega objetivos directos en liga y mantiene margen dentro de los puestos de Champions League, con el enfoque puesto en este duelo en Inglaterra.

Horario y dónde ver Arsenal vs Atlético de Madrid en la semifinal de vuelta de la Champions League 2026

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid se disputa el martes 5 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Emirates Stadium en Londres. La transmisión estará disponible a través de HBO Max y TNT Sports y el seguimiento en tiempo real se podrá hacer mediante el minuto a minuto de Claro Sports, con cobertura completa antes, durante y después del encuentro.

Alineaciones probables del Arsenal vs Atlético de Madrid para el partido de Champions League 2026

Arsenal no contará con Jurrien Timber ni Kai Havertz, ambos fuera por lesión en la recta final de la temporada. Además, el capitán Martin Ødegaard se mantiene en duda tras perderse el partido de liga ante el Fulham, donde el equipo ganó 3-0 en la jornada 35 de la Premier League, situación que condiciona la estructura ofensiva para el duelo de vuelta en Londres.

Atlético de Madrid también llega con ausencias en todas sus líneas para el partido en Inglaterra. Diego Simeone no tendrá disponibles a José María Giménez, Nicolás González ni Pablo Barrios, tres bajas que obligan a modificar la defensa, el mediocampo y el ataque colchonero.

Arsenal : David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres.

: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giovani Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Arsenal vs Atlético de Madrid y cuánto paga?

Arsenal parte como favorito para el partido de vuelta de acuerdo con los momios de Caliente.mx. El triunfo del equipo inglés paga -154, el empate se ubica en +290, mientras que la victoria del Atlético de Madrid ofrece +410. Estos valores corresponden únicamente al resultado del partido de vuelta en tiempo regular y reflejan la ventaja del conjunto local tras el empate en la ida.

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