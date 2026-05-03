Iván Ramiro Sosa, subcampeón del Tour de Turquía

El nacido en Pascua, Cundinamarca no pudo arrebatarle el título al australiano Sebastián Berwick y se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Iván Ramiro Sosa | Foto por AHMET SERDAR ESER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Finalmente Iván Ramiro Sosa se tuvo que conformar con el subtítulo del Tour de Turquía. Después de cabalgar varios días liderando la clasificación general, el colombiano finalizó la competencia europea en el segundo lugar, el campeón fue el australiano Sebastián Berwick del Caja Rural – Seguros RGA.

Etapa 8 Tour De Turquía / www.procyclingstats.com

No la tenía nada fácil el nacido en Pasca, Cundinamarca. Para este domingo la competición ofrecía una jornada bastante plana, con solamente unos pequeños tramos de llano y 3 sprints. Dicho esto, era complicado que Sosa tuviera una oportunidad de atacar para llegar en solitario y arrebatarle el título a Berwick.

No obstante el líder del Equipo Kern Pharma lo intentó entre los 105.2 kilómetros de recorrido que contemplaba la fracción de este domingo en Ankara, pero cruzó la meta al mismo tiempo del líder de la clasificación general y se tuvo que conformar con el segundo lugar, después de haber perdido la camiseta de cabecilla el pasado viernes 1 de mayo.

En el Tour de Turquía también fue partícipe el antiqueño Fernando Gaviria, uno de los colombianos con más victorias en el World Tour cruzó la meta este domingo en el 131 lugar, quedó 106 en la general y su mejor presentación fue en la séptima fracción, en la que peleó por la victoria, pero finalizó en el quinto lugar.

Hasta el momento se desconocen las próximas carreras de Iván Ramiro Sosa y Fernando Gaviria, ambos pedalistas colombianos están expectantes de los planes de la escuadra epañola. Entre los planes del equipo ibérico se encuentran la participación del Gran Premio de Morbihan el próximo 9 de mayo y la Carrera ciclista Bakú-Khankendi Azerbaiyán desde el 10 del presente mes.

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