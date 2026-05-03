Giuseppe Meazza, el líder que llevó a Italia a dos Copas del Mundo

El día que Meazza cobró un penal sosteniéndose el short en pleno Mundial, una acción que pasó a la historia

Por Miguel Sánchez

Giuseppe Meazza es uno de los nombres más ilustres en la historia del fútbol mundial. En Italia es un emblema, con un legado tan inmenso que el estadio donde juegan el Inter de Milán y el AC Milan, los dos gigantes de San Siro, lleva su nombre.

Su debut en las Copas del Mundo se dio en la Copa Mundial de la FIFA Italia 1934. Como locales, los italianos cargaban con la presión absoluta de conquistar el trofeo. Meazza no tardó en responder: anotó su primer gol mundialista en la goleada de 7-1 sobre Estados Unidos y, más adelante, marcó el tanto decisivo en los cuartos de final para eliminar a una durísima selección de España.

Fue titular indiscutible en todo el certamen. En la final ante Checoslovaquia la primera en definirse en tiempo extra, Meazza mostró su faceta de asistente al servir el balón para que Angelo Schiavio sellara el título. Era el primer campeonato para la Azzurra, pero la gloria no terminaría ahí.

Cuatro años más tarde, en el Mundial Francia 1938, Meazza regresó no solo como un jugador consolidado, sino como el capitán y líder del equipo. Fue en este torneo donde protagonizó uno de los goles más bizarros y memorables de la historia de las Copas del Mundo.

Giuseppe Meazza en el lugar 39 del Mundial | Claro Sports

En las semifinales contra Brasil, Italia ganaba 1-0 cuando el árbitro señaló un penal a su favor. Meazza tomó el balón, pero justo cuando iniciaba su carrera, el resorte de su short se rompió. La prenda comenzó a caerse, amenazando con dejarlo en evidencia frente a todo el estadio. Sin detenerse y con una frialdad asombrosa, Meazza sostuvo su pantalón con una mano para mantener el equilibrio y ejecutó el disparo con precisión.

Entre las risas de sus compañeros y el asombro de los rivales, el balón terminó en la red. Italia venció 2-1 a Brasil y, posteriormente, derrotó a Hungría (4-2) en la final para alzar su segunda Copa del Mundo consecutiva.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Considerado por muchos como el mejor futbolista italiano de la primera mitad del siglo XX, el nombre de Giuseppe Meazza perdura hasta hoy como sinónimo de liderazgo, picardía y una habilidad técnica destacada por ello entra en el conteo de los 100 mejores jugadores jugadores en la historia de los Mundiales de Claro Sports en el lugar 39.

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